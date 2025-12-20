AKP'li gazeteci Zihni Çakır tutuklandı

Yandaş gazeteci Zihni Çakır'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gece saatlerinde gözaltına alınan Çakır'ın evinde arama yapıldığı bildirildi.

Çakır'ın neden gözaltına alındığı ile ilgili net bir bilgi verilmedi.

Çakır, 14 Mayıs 2023 tarihli genel seçimlerde AKP Gaziantep milletvekili aday adayı olmuştu.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Zihni Çakır'ın tutuklandığını Gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.