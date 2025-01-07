AKP'li Güler'den "Öcalan ev hapsine alınacak mı?" sorusuna yanıt

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Öcalan ev hapsine alınacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun “Anadolu Sohbetleri” programında medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Güler, Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin dün TBMM'de AKP grubunu ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güler, şunları söyledi:

"İçerik hakkında bir şey deme imkanım yok; çünkü karşılıklı güven ilişkisi içerisindeki mahrem bir görüşme. Ama çok uzun yıllar hem ekonomik olarak hem toplumsal yansımaları olarak büyük etkileri olmuş Türkiye’nin önemli meselesi haline gelmiş bu konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. En azından hava çok olumlu bir zeminde yürüyor. Herkeste bir şekilde iyi niyetle buna katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün dinlediğimiz arkadaşlarda da samimiyetle bu olumlu havaya katkı sağlama adına bu niyeti devam ettiğini görüyoruz ve bundan sonra da devam edecek bu süreç. 2025 yılı itibarıyla tamamen Türkiye’nin başında büyük bir bela olarak duran bu meselelerin çözülmesi, Türkiye’nin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba olarak görüyoruz. Ben olumlu bir atmosfer görüyorum, inşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir.”