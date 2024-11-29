AKP'li Güler'den Özgür Özel'e: "Kimse yargıya parmak sallayamaz"

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı’na sunulan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenleme Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi'ne yönelik bilgi verdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt Belediye eski Başkanı Ahmet Özer’i ziyaretinden sonra yaptığı açıklamaları eleştirdi.

'HANGİ SUÇA KARIŞTIRILDIĞINI GÖRECEĞİZ'

Güler, Özel’in açıklamalarının çok talihsiz olduğunu belirterek, “Türkiye bir hukuk devleti. Anayasal düzlemde herkesin hem kanunlara hem yönetmeliklere hem de diğer mevzuata uyma zorunluluğu var. Ancak son dönemlerde görüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dahil milletvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları veya Belediye Başkanları kendilerini başka bir aleme taşıdılar. Adeta hiçbir kanunun kendilerinin muhatabı olmadığını kanunlardan münezzeh olduklarını, kanunların onları ilgilendirmediği gibi tavır ve davranışlarına girdiğini görüyoruz. Esenyurt Belediyesi'yle ilgili sürdürülen soruşturma Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu 157. maddesi kapsamı içerisinde gizli bir soruşturmadır. İddianame hazırlandığında ve mahkemece kabul edildiğinde ilgili Belediye Başkanı hakkında nelerin olduğunu hangi iddiaların, hangi şüphelerin olduğunu veya hangi suça karıştırıldığını göreceğiz. Ondan sonra da yargılama başlayacak" dedi.

'PARMAK SALLANDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Özel'in Akın Gürlek'e yönelik söylediği sözlerin ardından hakkında başlatılan soruşturmayı da değerlendiren Güler, "Özellikle kamu görevi ifade eden, başsavcıların, savcıların, hakimlerin de yine son dönemlerde maalesef ilgili Cumhuriyet Halk Partili yetkililer tarafından tehdit edildiklerini görüyoruz. Adeta onlara parmak sallandığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 9. maddesi der ki; Türk milleti adına yargılamalar, yargı süreci bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülür. Dolayısıyla anayasamızın onuncu maddesi kapsamında hiçbir zümre, hiçbir siyasi oluşum, hiçbir kişi, hiçbir dernek, vakıf, siyasi parti bunların ne yöneticileri ne üyeleri kanunlardan kaçamazlar. Herkes kanunlar önünde eşittir. Kim suç işliyorsa kim bir suça karışmışsa bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vereceklerdir” şeklinde konuştu.