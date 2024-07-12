AKP'li Güler, Meclis'e sunulan sokak hayvanları teklifinin detaylarını açıklıyor

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan ve sokak hayvanları için düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin konuşuyor.

Güler, tasarının 17 maddeden oluştuğunu bildirdi.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Teklifimiz, sokak hayvanlarının bulundukları yerden alınması, barınaklara yerleştirilmesi ve sahiplendirilmesi için bir programın hayata geçirilmesini amaçlıyor.

Kuduz riski taşıyan, sahiplendirilmesi mümkün olmayan ve tedavi edilemeyen hayvanlara ötenazi uygulanması imkanı tanıyoruz."

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