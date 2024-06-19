AKP'li Güler, "Uyutma olmak zorunda" dedi, tasarının detaylarını açıkladı: Hayvanların öldürülmesine kim karar verecek?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak hayvanlarının 'uyutmak' adı altında öldürülmesini öngören yasa tasarısıyla ilgili bilgi verdi. Güler, hayvanları katletmenin yasada 'ötanazi' olarak tanımlanacağını ve bu uygulamaya kamu yöneticileri ile veteriner hekimlerin karar vereceğini söyledi.

AKP'nin sokak hayvanlarına ilişkin hazırladığı yasa taslağında sona yaklaşıldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, temmuz ayında TBMM tatile girmeden Genel Kurul'a sunulması beklenen kanun teklifiyle ilgili CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu.

Yasanın hazırlanışı aşamasında toplumun her kesimiyle iletişime geçildiğini iddia eden Güler, "En önemli başlık kısırlaştırma başlığı olacak. Kısırlaştırma ile beraber sahiplendirme, yani hayvansever vatandaşlarımızı sahiplendirmeye özendirmemiz gerekiyor" dedi.

"UYUTMA OLMAK ZORUNDA"

Hayvanların 'uyutma' adı altında öldürülmelerine yönelik düzenlemenin de yasada olacağını itiraf eden Güler, "Uyutulma olacak mı?" sorusuna "Olmak zorunda" diye yanıt vererek şunları söyledi:

"5996 sayılı veterinerlik hizmetleri kanunu ile toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanlarında sağlığını korumak zorundasınız."

"YASADA 'ÖTANAZİ' OLARAK GEÇECEK"

Hayvanları katletmenin yasadaki isminin 'ötanazi' olacağını vurgulayan Güler, "Soğuk vardır, açlık vardır, saldırı vardır ve hastalıklar vardır yani hayvanlarımızın güvenli alana alınması gerekiyor. Sokakların güvenli hale gelmesi gerekiyor. Bu köpeklerin mutlaka toplanması lazım. Ve nitelikli, kalitesi yüksek barınaklara alınması gerekiyor" dedi.

"ÖTANAZİYE VETERİNER HEKİM VE KAMU YÖNETİCİLERİ KARAR VERECEK"

Güler, "Barınağa alınan bir köpeğe ötanazi uygulanmasına kim karar verecek?" şeklindeki soru üzerine, "Veteriner hekim kontrolünde buraları kuruyorlar. Hekimlerimizin kontrolünde ortaya çıkacak hususlardır. Kuduz hastalığı, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyutta vahşi bir hal almış köpekler var. Bunların tabii tespit ve kararını verecek de barınaktaki yönetici veteriner hekim ve kamu yöneticileri olacaktır" açıklamasında bulundu.