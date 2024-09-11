AKP'li Hamza Dağ'dan "erken seçim" açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuşarak, "Bu beyhude tartışmanın konusu, CHP'nin yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur" dedi.

"Türkiye Buluşmaları" kapsamında Niğde'ye gelen AKP'li Dağ, AKP İl Başkanlığı mensuplarıyla buluştuktan sonra Göncü Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hamza Dağ, Türkiye'nin ekonomide, sosyolojide ve siyasette tıkanan tüm damarlarını açarak ülkenin nefes almasını sağladığını öne sürdü.

AKP İÇİN DEĞİŞİM VURGUSU

Değişimin AKP'nin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Dağ, şöyle konuştu:

"Bizim için değişim, gelişimi ve yeniliği hedefleyen bir kavramdır. AK Parti'de değişim, dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılmaz. Siyasi menfaat elde etmek uğruna suyu bulandırmak için ortaya atılmaz. Recep Tayyip Erdoğan, daima milletine ve teşkilatına kulak veren bir siyaset insanıdır. Erdoğan, memleketin neresinde olursa olsun yol arkadaşlarını dinleyen, onların fikirlerine önem veren bir liderdir. Bu doğrultuda ülkemizin her bir noktasında Türkiye Buluşmaları'nı gerçekleştiriyoruz. Teşkilatımızın ve milletimizin eleştirilerini, önerilerini, beklentilerini alarak olağan kongre sürecimizi başlatıyoruz. Biliyoruz ki AK Parti umudun, icraatın ve geleceğin adıdır. İnanıyoruz ki millet odaklı siyaset anlayışımızın meyvelerini 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hep birlikte toplayacağız"

ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

Dağ, Türkiye'de tekrar bir erken seçim tartışmasının gündeme getirilmeye çalışıldığını, bu meselede de yine "CHP Genel Başkanının tutarsızlığına" şahit olduklarını öne sürdü.

Dün "Erken seçim talebimiz yok" diyen CHP Genel Başkanının, bugün "erken seçim olmalı" dediğini ve hatta tarih tayin ettiğini aktaran AKP'li Dağ, "Bu beyhude tartışmanın konusu, CHP'nin yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Bu beyhude tartışmalarla siyasete zaman kaybettirmesinler. Beceriksizlikleri ve icraatsızlıkları ile nam salan belediyelerine odaklansınlar, milletimize hizmet etsinler. CHP, illa ki bir şey değiştirmek istiyorsa, milletimize çile olan CHP belediyecilik anlayışını değiştirmelidir" ifadelerini kullandı.