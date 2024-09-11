AKP'li Hamza Dağ'dan "erken seçim" açıklaması
AKP'li Hamza Dağ, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Bu beyhude tartışmanın konusu, CHP'nin yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuşarak, "Bu beyhude tartışmanın konusu, CHP'nin yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur" dedi.
"Türkiye Buluşmaları" kapsamında Niğde'ye gelen AKP'li Dağ, AKP İl Başkanlığı mensuplarıyla buluştuktan sonra Göncü Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Hamza Dağ, Türkiye'nin ekonomide, sosyolojide ve siyasette tıkanan tüm damarlarını açarak ülkenin nefes almasını sağladığını öne sürdü.
AKP İÇİN DEĞİŞİM VURGUSU
Değişimin AKP'nin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Dağ, şöyle konuştu:
"Bizim için değişim, gelişimi ve yeniliği hedefleyen bir kavramdır. AK Parti'de değişim, dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılmaz. Siyasi menfaat elde etmek uğruna suyu bulandırmak için ortaya atılmaz. Recep Tayyip Erdoğan, daima milletine ve teşkilatına kulak veren bir siyaset insanıdır. Erdoğan, memleketin neresinde olursa olsun yol arkadaşlarını dinleyen, onların fikirlerine önem veren bir liderdir. Bu doğrultuda ülkemizin her bir noktasında Türkiye Buluşmaları'nı gerçekleştiriyoruz. Teşkilatımızın ve milletimizin eleştirilerini, önerilerini, beklentilerini alarak olağan kongre sürecimizi başlatıyoruz. Biliyoruz ki AK Parti umudun, icraatın ve geleceğin adıdır. İnanıyoruz ki millet odaklı siyaset anlayışımızın meyvelerini 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hep birlikte toplayacağız"
ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI
Dağ, Türkiye'de tekrar bir erken seçim tartışmasının gündeme getirilmeye çalışıldığını, bu meselede de yine "CHP Genel Başkanının tutarsızlığına" şahit olduklarını öne sürdü.
Dün "Erken seçim talebimiz yok" diyen CHP Genel Başkanının, bugün "erken seçim olmalı" dediğini ve hatta tarih tayin ettiğini aktaran AKP'li Dağ, "Bu beyhude tartışmanın konusu, CHP'nin yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Bu beyhude tartışmalarla siyasete zaman kaybettirmesinler. Beceriksizlikleri ve icraatsızlıkları ile nam salan belediyelerine odaklansınlar, milletimize hizmet etsinler. CHP, illa ki bir şey değiştirmek istiyorsa, milletimize çile olan CHP belediyecilik anlayışını değiştirmelidir" ifadelerini kullandı.
ÖZEL, ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA İLİŞKİN KONUŞTU
Gazeteci Murat Yetkin’in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için mevcut koşullarda bir daha aday olamayacağını ama olmak istiyorsa uzlaşmak için kendilerine geleceği son tarihin Kasım 2025 olacağını söylemişti.
Bu söylemin özgüvenlerini gösterdiğini öne süren Özgür Özel, şöyle konuşmuştu:
"Diyoruz ki gelin bu beş yılı ikiye bölelim: İki buçuk bizden, iki buçuk sizden. Gelin diyorum, iki buçuk yılınız dolunca getirin Meclis’e seçime gidelim. Bu da Ekim 2025’e geliyor. Diyoruz ki, aday olmak istiyorsa Sayın Erdoğan bize Kasım 2025’ten sonra gelmesin. O olmaz. İki buçuk yılı dolana kadar varız, sonra yokuz."