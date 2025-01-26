AKP'li Hamza Dağ: "Gezi'yi organize edenler, zaman aşımı süresi içinde yargılanmayla karşı karşıya kalacak"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gezi Direnişi'ni hedef aldı.

Dağ, partisinin İzmir Kadın Kolları 7’nci Olağan Kongresi'nde konuştu.

İzmir İktisat Kongre Binası'nda gerçekleşen kongrede konuşan Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasıyla başlatılan Gezi soruşturması ile ilgili sözlerine ilişkin konuştu.

Dağ, "Bu ülkeye milyar dolarlarca zarar verdiniz, bunun hesabını görmediğiniz için rahat ettiniz. Ama dün bunun hesabı, deliller ortaya çıktıkça sorulmuşsa bundan sonra da hukuk önünde sorulmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"YAKIP YIKANLAR YANINA KAR KALACAĞINI MI ZANNETTİ?"

Hamza Dağ, şunları söyledi:

"Bugün Gezi olaylarından dolayı hesap sorulmasından birileri rahatsız oluyormuş. CHP Genel Başkanı, İzmir'de Gezi olaylarından dolayı rahatsızlıklarını dile getirip, 'Sürecin takipçisiyiz' demiş. O gün vandallık yapanlar, yakıp yıkanlar yanına kar kalacağını mı zannetti? Hukuk, zamanı geldiğinde tabii hesabını soracak. O günleri gayet iyi hatırlıyoruz. Çankaya'da nereleri yakıp yıktıklarını iyi biliyoruz. Bunu organize edenler, bugün deliller ortaya çıktıkça nasıl yargılanıyorsa, zaman aşımı süresi içinde bu işi organize edenler her zaman yargılanma ile karşı karşıya kalacaktır. Bu ülkeye milyar dolarlarca zarar verdiniz, bunun hesabını görmediğiniz için rahat ettiniz. Ama dün bunun hesabı, deliller ortaya çıktıkça sorulmuşsa bundan sonra da hukuk önünde sorulmaya devam edecektir."

"KADİM BİR PARTİYİZ"

Dağ, kongredeki konuşmasında "AK Parti'yi sadece İzmir'de değil Şırnak'ta da Batman'da da teşkilat görürsünüz ama bizim dışımızdaki siyasi partilerin sadece bir bölgede teşkilat, diğerlerinde tabela vardır. Tabela koyarlar, teşkilat koyamazlar. Gövdemiz, dallarımız sağlam. Çınar ağacının yaprakları da 2002'den beri bize oy veren Türkiye'deki gönüldaş, yoldaşlarımızdır. Kökümüz mazi, gözümüz atide. Kadim bir partiyiz. 23 yıllık sürede hep yapan ve inşa eden tarafta olduk. Bu ülkenin dört bir tarafını alt ve üst yapısıyla inşa ettik, insanlar özgür olsun diye canla başla uğraştık. Ama karşımıza; 2008'de kapatma davası, 2013'te Gezi Olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz vardı, çukurlar vardı. Biz bu ülkeye katkı sağlayan taraftayız" açıklamalarında bulundu.