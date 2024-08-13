AKP'li Hamza Dağ, 'transfer' iddialarını doğruladı: 2'si vekil 15'i belediye başkanı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye katılımlar olacağını doğruladı.

Dağ, AKP'nin yarın "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla genel merkezinde düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümünü etkinliğinde yeni isimlerin partiye katılacağını da söyledi.

Hamza Dağ, "15 belediye başkanı noktasında katılımlar olacak. 2 milletvekili katılacak. Görüşmeler sürüyor. Yeni katılımlar olabilir" dedi.

Görüşmelerin sürdüğünü ve sayının artabileceğini de belirten Dağ, şunları söyledi:

"Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşımızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var."

KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz, yine İYİ Parti’den ayrılan Adana Milletvekili Bilal Bilici, Gelecek Partisi'nden ise Selim Temurci, Nedim Yamalı ve İsa Mesih Şahin'in AKP'ye geçebileceği iddia edilmişti.

Öte yandan Yeniden Refah Partili Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ve DEM Parti seçmenlerinin oylarıyla Birecik Belediye Başkanı seçilen Mehmet Begit'in de AKP'ye geçebilecekleri öne sürülüyor.