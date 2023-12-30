AKP'li Hulki Cevizoğlu: Atatürk tişörtü için milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı?

AKP'li Hulki Cevizoğlu, iptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleştirerek, "Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş. Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı?" dedi.

Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında Suudi yetkililerin Atatürk'lü poster, forma ve "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" pankartına izin vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmamış, Türkiye'ye dönmüştü.

AKP'li İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu Haber Global'de televizyon programına konuk oldu. Olayın diplomatik skandala dönüştürüldüğünü ifade etti.

Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasını eleştiren Cevizoğlu, "100. yılında Süper Kupa finalini niye Samsun'da, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da oynamıyorsun? Parası 100 milyon dolar, 60 milyon ya da 100 milyon TL her neyse... Niye orada oynuyorsun bunu, kim karar verdi? 100. yıl Türkiye'nin 100. yılı değil mi, Cumhuriyet'i Suudi Arabistan'da mı kurduk biz? Niye Türkiye'de 100. yıl maçını oynamıyorsun? Bu nasıl bir rezalettir" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçlayan Cevizoğlu, "Diplomatik ilişkilerimizi maç yüzünden, niye bu hale getiriyorsunuz, kim getiriyor? Kulüplerin iki başkanı mı hesap vermeli, federasyon mu hesap vermeli, kim ise hesap vermeli. İki tane büyük kulübün başkanı bu kadar büyük camiaya sahip insan yönetemiyor mu, istifa etsinler gitsinler. Sizin futbolunuz siyasi krize yol açıyor?" diye konuştu.