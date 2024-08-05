AKP'li Hüseyin Çelik'ten Kürtçe yazıların silinmesine tepki: Cinnet hali, MHP ortaklığının bir sonucu

AKP’nin kurucularından Hüseyin Çelik, DEM Parti'li belediyelerin yaya geçitlerine yazdırdığı Kürtçe 'Önce yaya' ifadelerinin silinmesini 'cinnet hali' olarak niteledi; MHP ile ortaklığın bir sonucu olduğunu ifade etti.

AKP'nin kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Kürt illerinde yaya geçitlerinde yer verilen Kürtçe sözlerin silinmesi üzerinden partisinin MHP ile ortaklığına değindi.

KRT'de Zübeyde Sarı'nın sunduğu ‘Hafıza’ isimli programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP’nin programında "hukuk devleti var, adalet var, ötekine saygı var. Hukukun üstünlüğü esası var" diyen Çelik, "Eğer adalet duygusu zedelenmişse orada (iyi) hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

"MHP İLE İTTİFAKA KARŞIYIM"

Cumhur İttifakı'na değinen Çelik, MHP ile ortaklığa karşı olduğunu belirterek "Ben başından beri AK Parti'nin MHP ile olan ittifakına karşı olan birisiyim ve bunu vahim buluyorum. AK Parti MHP'nin esiri olmuş durumda şu anda. Bunu kesinlikle tasvip etmiyorum ve her vesile hem dost meclisinde Hem de muhataplarımda konuştuğum zaman bunu çok açık söylüyorum" dedi.

MHP'nin ittifakın küçük ortağı değil, büyük ortağı olduğunu vurgulayan Çelik, "MHP koalisyonun küçük ortağı falan değil. MHP koalisyonun büyük ortağıdır aslında. Yani çünkü MHP'nin istemediği bir şey olmuyor. AK Parti'nin kendisini böyle bir küçük partiye mahkum etmesine açıkçası AK Parti'ye yakıştırmıyor" dedi.

KÜRTÇE YAZILARIN SİLİNMESİ 'CİNNET HALİ'

Çelik, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yönettiği Diyarbakır, Mardin ve Batman belediyelerinin yaya geçitlerinde yazdırdığı Kürtçe 'Önce yaya' sözlerinin silinmesine tepki gösterdi.

Kürtçe yazıların silinmesini 'cinnet hali' olarak değerlendiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da MHP ortaklığının bir sonucudur. Böyle birşey olabilir mi Allah aşkına! Osmanlı devleti dağıldı. Türklere ihanet etmeyen tek müslüman kavim Kürtlerdir. Kürtler 1. Dünya Savaşı boyunca Türklerle beraber oldular. İstiklal savaşında da birlikteydiler.

Şeyh Sait hadisesi bahane edildi, fırsata dönüştürüldü ve Kürtler yok sayıldı. PKK’yı ayrı birşey olarak değerlendiriyorum ben. Ben hayatın boyunca PKK’ya, faaliyetlerine iğnenin ucu kadar sempati duymadığım gibi hep nefret ettim. Ama eğer siz bütün Kürtleri PKK’lı görür ve öyle değerlendirirseniz, tarihin en büyük hatasını yaparsınız.

Kürtler Müslüman bir halktır, özünde dindar bir halktır. AK Parti’ye maksimum oranda oy vermiştir. Ama bu politikalarınızla siz Kürtleri her geçen gün biraz daha itiyorsunuz ve önemli bir kısmını da üzülerek söylüyorum PKK’nın kucağına itiyorsunuz. Bu vahim bir durumdur. Bu kabul edilebilir birşey değildir.

Eğer huzur bulmak istiyorsanız ‘ötekine’ saygı duyacaksınız. Yönetilmesi en zor olan devlet gayrimemnunu fazla olan devlettir. AK Parti bu icraatlarıyla her geçen gün Kürtlerle arasına duvar örmeye devam ediyor. Bunu çok yanlış ve vahim bir hata olarak görüyorum."