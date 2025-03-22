AKP'li Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi

İBB’ye yönelik operasyonda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından, "Erdoğan, sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" diyen eski AKP'li İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, kesin ihraç talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Eski AKP milletvekili Kocabıyık, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştirerek, "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" demişti.

AA'nın duyurduğu habere göre Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AKP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.