AKP'li Hüseyin Yayman tarih verdi: "Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Başkan yapacağız"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, seçimler için 2027 yılının Kasım ayına işaret etti.

Yayman, partisinin Antakya ilçesinde bulunan Hatay İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Yayman, buradaki konuşmasında "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha Başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur İttifakı'nın bayrağını Türkiye’nin semalarında dalgalandıracağız" dedi.

"BAŞKA ADAYA GEREK YOKTUR"

Yayman, şunları söyledi: