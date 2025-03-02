AKP'li Hüseyin Yayman tarih verdi: "Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Başkan yapacağız"
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan yapacağız ve Türkiye’nin sorunlarının hepsini birlikte çözeceğiz inşallah" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, seçimler için 2027 yılının Kasım ayına işaret etti.
Yayman, partisinin Antakya ilçesinde bulunan Hatay İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.
Yayman, buradaki konuşmasında "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha Başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur İttifakı'nın bayrağını Türkiye’nin semalarında dalgalandıracağız" dedi.
"BAŞKA ADAYA GEREK YOKTUR"
Yayman, şunları söyledi:
"Böyle bir Dünya lideri varken, sayın bilge lider Devlet Bahçeli’nin dediği gibi başka aday gerek yoktur. Biz dua ediyoruz, çalışıyoruz ve gece gündüz milletimize hizmetinde olarak bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan yapacağız ve Türkiye’nin sorunlarının hepsini birlikte çözeceğiz inşallah."