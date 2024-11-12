AKP'li İl Başkanı: Vefat edenlerin ailelerini arayıp başsağlığı diliyorum, bedava siyaset

Partisinin Çamlıhemşin İlçe Kongresi'nde konuşan AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, başsağlığı dilemek için yurttaşları aradıklarını belirterek "Başsağlığı diliyorsun sevap alıyorsun. En önemlisi siyaset yapıyorsun. Bedava siyaset" ifadelerini kullandı.

Katmer, partisinin Çamlıhemşin İlçe Kongresi'ne katıldı. Katmer'in burada yaptığı konuşmada verdiği bir örnek dikkat çekti.

Kentte hayatını kaybedenlerin ailelerini aradığını söyleyen Katmer, bunu 'bedava siyaset' olarak değerlendirdi.

Katmer, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Rize’de ölenlerin ve bize intikal eden ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Arkadaşlar çok mutlu bir de belki üzüntülüdür ama baş sağlığı dileği, onun acılı gününde yanında olmak onu çok mutlu ediyor ve acısını bir nebze telafi etmiş oluyoruz. Bir kere insan olarak vazifemiz, bir Müslüman olarak bir Müslümanın acılı günündeyken de yanında oluyoruz. Sevap alıyoruz, aşağı yukarı 70-80 kişiyi arıyoruz, başsağlığı diliyorsun sevap alıyorsun. En önemlisi siyaset yapıyorsun. Bedava siyaset. Senin aradığın kişi ve onun ailesi hayatta seni unutmaz. AK Parti'yi unutmaz, Recep Tayyip Erdoğan’ı unutmaz. Beş yüzden başladık binlere, on binlere, elli binlere çıkacak bu. Seçime kadar üç yüz binleri bulacağız. Bedava siyaset arkadaşlar, bedava."

"ERDOĞAN’A VE EKİBİNE DUA ETMELERİ İÇİN DİN GÖREVLİLERİMİZE MESAJ ATIYORUZ"

Devamla din görevlilerine attığı mesajlardan bahseden Katmer, şunları söyledi: "Bir başka husus, çok kişilerle muhatap olan özellikle din görevlilerimize hususen, isimlerine hususen cuma günü cuma mesajı yayınlıyoruz, mesaj çekiyoruz onlara. Çünkü din görevlilerimiz hakikaten en fazla kitleye hitap eden kesim. Onun için onlarında cuma gününün mübarekliğini onlara hissedip bizim de onların yanında olduğumuzu onların da cuma günü yapacak olan dualarla beraber başta Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine dua etmeleri için o mesajı çekmiş oluyoruz.''