AKP'li İl Gençlik Kolları Başkanı Yücel'e bıçaklı saldırı

Adana’da trafikte çıkan tartışmada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan AKP Adana Gençlik Kolları Başkanı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi 82066 sokakta dün gece (25 Ekim) meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki AKP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, yoldaki kasis nedeniyle yavaşlayan 35 yaşındaki Metin A.’nın aracına arkadan çarptı. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Metin A. Yücel’e bıçakla saldırıp yaraladı. Yücel’in yaralanması üzerine şüpheli kaçtı. Bunun üzerine çevredekiler olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yücel’i hastaneye kaldırıldı.

Yücel’in ameliyata alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

9 SUÇ KAYDI VAR

Olaydan sonra Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin Barış Mahallesinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin aracı terk edilmiş halde bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin kasten yaralama dahil birçok suçtan 9 kaydının olduğu öne sürüldü.