AKP'li İleri'den Instagram ve Roblox açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, erişim engeli getirilen sosyal medya platformları Instagram ve Roblox hakkında konuştu.

İleri 'sosyal medya mecralarının toplumun iletişimi noktasında önemli ancak aynı zamanda düzenlenmesi gereken mecralar olduğunu' söyledi.

Instagram'ın birtakım yükümlülükleri karşılamadığını savunan İleri, şunları söyledi:

"Mevzuat ortada, kurallar ortada, sosyal medya mecralarına yüklenen yükümlülükler ortada. Bu yükümlülükler yerine getirilmezse hayata geçirilecek tedbirler ortada, yaptırımlar ortada. Özellikle katalog suçlar noktasındaki beklentileri ve yükümlülükleri karşılamamış olması ama bunun da ötesinde kendi ülkemizin içerisindeki iletişimi adeta bir sansüre tabi tutarak, şekillendirmeye, yönlendirmeye çalışıyor olması. Bunlar endişe verici noktalar. Bunun da ötesinde terör örgütlerinin paylaşımlarına bu tedbirleri almıyor olması. Yani bu üçünü bir araya koyduğunuz zaman ortaya çıkan manzara gerçekten Instagram'ın bu ülkenin kanunları, bu kanunlara uymak noktasında takip edilmesi gerektiği gerçeği."

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), 5651 sayılı kanun kapsamındaki ilgili maddelere istinaden bir tedbir aldığını ve sürecin bundan ibaret olduğunu ifade eden İleri, "Sürecin nihayete ermesi noktasında karşılıklı görüşmeler yapıldı. Bu süreç devam ediyor. İlgili kurumumuzun, Ulaştırma Bakanımızın açıklamaları var. Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır. Ama tabii altını çizmemiz, vurgulamamız gereken nokta şu, bu ülkede faaliyet gösteren sosyal medya mecraları yabancı firmalar olabilirler, kendilerinin has kuralları tabii ki olabilir ama günün sonunda bu ülkenin kanunlarına uymak durumundalar. Temel mesajımız bu." diye konuştu.



Roblox'a yönelik yargı kararının ise içeriğinin çocuk istismarıyla ilgili olduğunu vurgulayan İleri, şunları kaydetti:



"Bir taraftan yargı kararını uygulamak konusu var ve çok doğal, olması gereken ama diğer tarafta da toplumsal olarak göz bebeğimiz olan çocukları korumaya yönelik alınmış bir yargı kararı var. Roblox süreci de yargısal bir süreçtir. Mahkeme kararının BTK tarafından uygulamaya konmasıyla ilintili bir süreçtir. Sürecin ilerleyişi yine bu mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına istinaden ilgili platformun alacağı ek tedbirler ve bu ek tedbirleri istinaden yargının vereceği yeni kararlarla ilgilidir."