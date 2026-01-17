AKP'li iş insanına ait olduğu ortaya çıkmıştı: Jetin sahibi olan şirketin internet sitesi kapatıldı

Yandaş medya tarafından günlerdir Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu ileri sürülen jetin sahibinin AKP'li iş insanı Veysel Demirci olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Demirci'ye ait şirketin internet sitesi kapatıldı.

İçinde uyuşturucu partilerinin düzenlendiği iddia edilen ve Murat Gülibrahimoğlu üzerinden İBB davasına bağlanmaya çalışılan jetin Ziver Air isimli şirkete ait olduğu; şirketin sahibinin ise eski AKP Elazığ milletvekili aday adayı Veysel Demirci olduğu ortaya çıkmıştı.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre Veysel Demirci’nin sahibi olduğu şirketin internet sitesine düne kadar erişim sağlanabilirken, bugün siteye erişimin kesildiği görüldü.

Şirketin internet sitesine girmeye çalışan kullanıcılar, “sayfaya ulaşılamıyor” uyarısıyla karşılaşıyor.

Söz konusu jetin Demirci'nin şirketi Ziver Air tarafından 2022 yılında THY'den satın alındığı ve Eylül 2024’te AKP’ye yakın iş insanı Gürkan Dölekli’nin sahibi olduğu Güven Air’e satıldığı bildirilmişti.