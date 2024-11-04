AKP'li isim, CHP'lileri 'teröre destek' ile suçladı: Esin Köymen tepki gösterdi

Maltepe Belediyesi'nin Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 1. oturumunda gergin anlar yaşandı.

AKP'li Meclis Üyesi Yusuf Özgün, son günlerde yaşanan kayyum atamalarına ilişkin yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerini teröre destek vermek ve terörle, teröristlerle aralarına mesafe koymamakla suçladı.

AKP'li Özgün'ün CHP'li meclis üyelerine hitaben "PKK'yı mı savunuyorsunuz?" sözleri mecliste gerilime neden oldu.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Sözünüzü geri alacaksınız. Meclisi PKK'lı olmakla suçlayamazsınız. Meclise hakaret etmenize izin vermiyorum. Yerinize geçin" dedi.