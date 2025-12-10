AKP'li isim uyuşturucudan tutuklanmıştı: Bakanlık soruları yanıtlamadı

Afyon’da geçen aylarda gerçekleşen ve bir AKP yöneticisinin tutuklandığı bir AKP milletvekili aday adayının ise gözaltın alındığı operasyona ilişkin sorular yanıtsız kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Afyonkarahisar’da Temmuz 2025’te yürütülen uyuşturucu ve tefecilik operasyonu kapsamında ortaya çıkan usulsüz reçete ve narkotik etkili ilaçların yasa dışı el değiştirmesi iddialarının, kamu hastanelerinin denetimi ve hasta güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde görevli bir tıbbi sekreter ile bir hekimin adının soruşturmada geçmesi üzerine Pala, Sağlık Bakanlığı’na kurum içi denetim mekanizmaları, yaptırımlar ve önceki uygulamalar hakkında kapsamlı bir soru önergesi verdi.

"ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI"

Pala, soru önergesinin gerekçesinde operasyonda tutuklanan tıbbi sekreter ile hekimin siyasi bağlantılarına ilişkin basına yansıyan bilgilere dikkat çekti. “Bir hekimin geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi’nden milletvekili aday adayı olduğu, diğer personelin ise aynı partinin ilçe yönetiminde görev aldığı iddia edilmektedir. Bu tür skandalların önüne geçmek ve sağlık sisteminde güveni yeniden tesis etmek için adli süreçlerin tüm boyutlarıyla şeffaf yürütülmesi zorunludur. Adalet her vatandaş için işlemeli, suçu sabit görülen kişiler hakkında gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmalıdır” diyen Pala, Bakanlığı idari yaptırım süreçleriyle ilgili açık ve net olmaya çağırdı.

Prof. Dr. Pala’nın çağrısına karşın Bakan Memişoğlu soru önergesine Anayasa’nın 98. maddesine göre öngörülen on beş günlük yasal süre geçmesine rağmen yanıt veremedi.

“ÖNLEMLER YETERSİZ KALMIŞTIR!”

Pala, yaşananların bireysel suiistimallerin ötesinde yönetsel açıkları da gösterdiğini vurguladı. Kamu hastanelerinde narkotik etkili ilaçların temininden reçeteye yazımına, eczaneden çıkışından tüketim kayıtlarına kadar tüm yönetim zincirinde hangi kontrol mekanizmalarının yürürlükte olduğunun açıklanmasını istedi. “Verilen ifadelerde yüksek riskli ilaçların reçetelendirilmesinde ciddi denetim boşlukları olduğu görülmektedir.” ifadesini kullanan Pala, mevcut önlemlerin kağıt üstünde kaldığını belirtti. “Bakanlık geriye dönük taramaları da içeren kapsamlı bir inceleme yürütmeli, narkotik ilaç yönetimindeki yapısal zafiyetleri hızla ortaya çıkarmalıdır.” diye ekleyen Pala, Bakan’dan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde son beş yılda konu ile ilgili bir usulsüzlük tespit edilip edilmediğine dair bilgi istedi.

“SORUMLULAR GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİDİR!”

Prof. Dr. Pala, bir kamu hastanesinin adının usulsüz reçete ve narkotik etkili ilaçların yasa dışı el değiştirmesi soruşturmasıyla anılmasının, büyük özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin meslek onurunu ve kamu kurumlarına duyulan güveni zedelediğini belirtti. “Devletin temel görevi yurttaşını korumaktır. Güvenilir kurumlar inşa edilmeden bu görev yerine getirilemez. Sağlık meslek gruplarının itibarına daha fazla zarar verilmeden Bakanlık ve hastane yöneticileri yaşanan bu tablo karşısında gecikmeden sorumluluk almalı ve sorumlular görevden el çektirilmelidir.” çağrısıyla sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temmuz ayında “uyuşturucu” ve “tefecilik” suçlarından 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında 18 kişi “uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak”, 30 kişi ise “tefecilik” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 18 kişiden 10’u “uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanmıştı.

Uyuşturucudan tutuklananlar arasından hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan, AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.D. de yer almıştı. Ayrıca 2018 yılında AKP’den Milletvekili Aday Adayı olan Dr. R. Ö de gözaltına alınmıştı. R.Ö. serbest bırakılmıştı.