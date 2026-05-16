AKP'li isimden baskın seçim ve Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ankara kulislerinin hareketli olduğunu belirten Tayyar, temmuz ayıyla birlikte siyasette yeni bir sürecin başlayacağını öne sürdü.

Tayyar, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı.

"NATO ZİRVESİ BEKLENİYOR"

Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara çok hareketli. Siyaset, özellikle Temmuz ayından itibaren yeni bir kulvara girecek gibi gözüküyor. Siyasi atmosfer, büyük siyasi olaylara gebe.

İktidarın çok önemsediği 7/8 Temmuz NATO Zirvesi’nden sonra hareketlilik artabilir. Siyasi ilişkiler, ittifaklar, yelpazedeki dağılım yeniden tanımlanabilir, daralabilir veya genişleyebilir.

Bu hareketlilik, yeni Anayasa ve sistemik revizyon ihtimalini güçlendirebilir. Arka kapı diplomasisi sürüyor, ihtimal verilmeyen sıcak gelişmeler, temaslar yaşanıyor.

Bu sürecin yüksek tesirli iki hadisesi, çözüm süreci ve CHP’deki mutlak butlan davası olacaktır. İran savaşının seyri, iç siyasi gündemin önüne de geçebilir.

"BİRDEN FAZLA PLANI VAR"

"Gündemin harareti içinde en rahat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yeniden adaylığı konusunda gerekli desteği bulabileceği birden fazla planı olduğu görülüyor.

Bu yoğunluk içinde ‘baskın erken seçim’ hesabını hissetmedim, ihtimal de vermiyorum. Sıcak yaz kapıda."