AKP'li isimden Davutoğlu ve Akşener'e davet: Evlatlar dışarda olmaz

Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu

Birinci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrı açıklamasında Davutoğlu'nu "kanaatimce bu partinin öz evladıdır" diye överek "Sayın Davutoğlu'nun yapması gereken çok müşkül değildir. Hızlı bir şekilde, kül olarak AK Parti'ye geçmeli, birikimi ve tecrübeleri ile istikamete faydalı olmalı ve çalışmaya başlamalıdır" dedi.

Birinci çağrısını "Kısa süreli bir ayrılık, her ailede imkan dahilindedir. Aile buradaysa, evlatlar dışarıda olmaz, olamaz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya karşımızdayken, bizim ailemize, evimize destek olmamız, birlik olmamız, beşer planında üzerimize “vaciptir”. Bu sebeplerle, Sayın Ahmet Davutoğlu, çok hızlı hareket etmeli, kişisel analizler ve geçmiş sorgulamalarla vakit kaybetmeden yuvasına dönmelidir" diyerek sürdürdü.

AKŞENER'E DE ÇAĞRI

Aynı açıklamasında eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de AKP'ye katılım çağrısı yapan Birinci, "Hemen sonrasında, Sayın Akşener'in de bu birliktelikte, bu çınarın altında yer alması, gönülleri samimi insanların beklentisidir" ifadelerini kullandı.