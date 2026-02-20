AKP'li isimden erken seçim sorusuna yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kilis’te partisinin il başkanlığını ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Kilis’te partililerle bir araya gelen Yavuz, konuşmasında 6 Şubat depremlerine ve AKP’nin çalışmalarına da değindi. Buradaki açıklamalarında CHP'ye yüklenen Yavuz "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz hayalleri ve hedefleri gerçeklere çevirmek için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Biz aynı şekilde çalışırken maalesef Türkiye'nin ikinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yaptığını da görüyorsunuz. Hiç böyle bir derdi yok" dedi.

"GÜNDEMDE YOK"

Ancak gündeme ilişkin en dikkat çeken açıklaması, erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi oldu.

Bir gazetecinin, "Erken seçim olabilir mi?" sorusunu cevaplayan Yavuz, Türkiye'nin gündeminde seçimin olmadığını, seçimlerin zamanında, yani 2028 yılında yapılacağını söyledi.