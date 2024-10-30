AKP'li isimlerden Ahmet Özer açıklaması: Zamanlaması çok manidar

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ve AKP'li eski başbakan yardımcısı Hüseyin Çelik, bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonal CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Miroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin bugün yapılacak grup toplantısında yapacağı açıklamalara dikkat çekti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına yönelik daha net konuşacağını söyledi.

Miroğlu, bu konuşmadan önce Özer'in gözaltına alınması için "Zamanlaması çok manidar" dedi.

Miroğlu'nun paylaşımı şöyle:

Ahmet Özer gözaltına alınmış, sorgulama sürecinden önce yorum yapmayalım, ama şunu da söylemeden geçmeyelim:

Cumhurbaşkanı’ndan, bugünkü grup toplantısında, Devlet Bey’in çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar! — Orhan Miroğlu (@OrhanMiroglu) October 30, 2024

Miroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Mehmet Metiner ise, "Ahmet Özer’i ikimiz yakından tanırız biliriz. Sorgulama sürecinde herkesin erken yorumdan kaçınması hukuka saygının bir gereğidir. Ama zamanlama konusunda sana katılıyorum. Sap ile samanı birbirine karıştıranlar demokratik siyasete zarar verirler" diye yazdı.

ÇELİK: NİÇİN ŞİMDİ?

Özer için 'saygın bir bilim adamı' diyen Hüseyin Çelik ise "Sabahın köründe gözaltına alınmasını doğru bulmuyorum.10 yıllık bir takipten söz ediliyor. Bu arkadaş, Belediye Başkanı olmadan Rektör’dü. Rektörken görüşmek suç değil mi? Niçin şimdi?" diye sordu.