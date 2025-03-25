AKP'li isimlerden Dilek İmamoğlu'na iğrenç sözler!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek ve AKP'li Mücahit Birinci, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı.

Gökçek, bir X (Twitter) kullanıcısının tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de düzenlenen gösteride çekilen Dilek İmamoğlu fotoğrafıyla yaptığı paylaşımı alıntıladı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, Saraçhane'de Özgür Özel konuşma yaptığı sırada gülümsemesini hedef alan kullanıcı, paylaşımına "Dilek İmamoğlu'nun kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?" notunu ekledi.

Paylaşımı alıntılayan Gökçek ise şu ifadeleri kullandı: "Dilek İmamoğlu, belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene de gerek yok. Şimdi Ekrem bunu duyunca acayip canı sıkılmıştır."

Gökçek'in paylaşımına çok sayıda yurttaş tepki gösterdi. Gökçek, ikinci bir paylaşım yaparak, "Ya hayret etmemek mümkün değil. Karısı da oğlu da sanki kutlama yapıyorlar" diye yazdı.

YA HAYRET ETMEMEK MÜMKÜN DEĞİL…



OĞLU DA, KARISI DA SANKİ KUTLAMA YAPIYORLAR… https://t.co/DqZo5cEc8u — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 24, 2025

MÜCAHİT BİRİNCİ ÖZÜR DİLEDİ

AKP'li Mücahit Birinci de Dilek İmamoğlu'nu hedef alan paylaşım yaptı.

Birinci, paylaşımında, "Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise, Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin" ifadelerini kullandı.

Mücahit Birinci'nin paylaşımına tepki yaptı. Tepkilerin ardından paylaşımını silen Mücahit Birinci, "Ekrem İmamoğlu'nun eşi mutludur şeklinde attığım X'i kendime yakıştıramadım ve sildim. Kıymetli eşinin CB adaylığı ihtimali ile ilgili bir yaklaşımdı. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. Yanlış oldu, maksadını aşan bir paylaşım oldu. İçtenlikle özür diliyorum üzdüysem" dedi.