AKP'li isimlerden Dilek İmamoğlu'na iğrenç sözler!
Eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve AKP'li Mücahit Birinci, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na iğrenç sözler sarf etti. İki ismin paylaşımlarına çok sayıda tepki geldi. Birinci, tepkilerin ardından paylaşımını sildi ve özür diledi. Saraçhane’de çekilen bir fotoğraf üzerinden önceki gün tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nu hedef gösterdi. Gökçek, tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek ve AKP'li Mücahit Birinci, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı.
Gökçek, bir X (Twitter) kullanıcısının tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de düzenlenen gösteride çekilen Dilek İmamoğlu fotoğrafıyla yaptığı paylaşımı alıntıladı.
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, Saraçhane'de Özgür Özel konuşma yaptığı sırada gülümsemesini hedef alan kullanıcı, paylaşımına "Dilek İmamoğlu'nun kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?" notunu ekledi.
Paylaşımı alıntılayan Gökçek ise şu ifadeleri kullandı: "Dilek İmamoğlu, belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene de gerek yok. Şimdi Ekrem bunu duyunca acayip canı sıkılmıştır."
Gökçek'in paylaşımına çok sayıda yurttaş tepki gösterdi. Gökçek, ikinci bir paylaşım yaparak, "Ya hayret etmemek mümkün değil. Karısı da oğlu da sanki kutlama yapıyorlar" diye yazdı.
YA HAYRET ETMEMEK MÜMKÜN DEĞİL…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 24, 2025
OĞLU DA, KARISI DA SANKİ KUTLAMA YAPIYORLAR… https://t.co/DqZo5cEc8u
MÜCAHİT BİRİNCİ ÖZÜR DİLEDİ
AKP'li Mücahit Birinci de Dilek İmamoğlu'nu hedef alan paylaşım yaptı.
Birinci, paylaşımında, "Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise, Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin" ifadelerini kullandı.
Mücahit Birinci'nin paylaşımına tepki yaptı. Tepkilerin ardından paylaşımını silen Mücahit Birinci, "Ekrem İmamoğlu'nun eşi mutludur şeklinde attığım X'i kendime yakıştıramadım ve sildim. Kıymetli eşinin CB adaylığı ihtimali ile ilgili bir yaklaşımdı. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. Yanlış oldu, maksadını aşan bir paylaşım oldu. İçtenlikle özür diliyorum üzdüysem" dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun eşi mutludur şeklinde attığım X'i kendime yakıştıramadım ve sildim. Kıymetli eşinin CB adaylığı ihtimali ile ilgili bir yaklaşımdı. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. Yanlış oldu, maksadını aşan bir paylaşım oldu.— Mücahit Birinci (@birincimucahit) March 24, 2025
İçtenlikle özür diliyorum…