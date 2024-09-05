AKP'li ismin 'adaylık dönemi baklavaları' belediye kasasından: 3.5 milyon lira harcanmış

CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe'nin eski Belediye Başkanı AKP'li Şeyma Döğücü döneminde gerçekleştirilen akraba atamalarını ve yapılan israfları anlattı.

Belediye Meclis toplantısında AKP'li Şeyma Döğücü’ye seslenen Yeğin, “Niye akrabalarını işe alıp memur yaptın? Çıkıp anlatsana millete? Neye güvenerek yaptırdın?” diye sordu.

Halktv.com.tr'nin haberine göre; Döğücü döneminde şuursuzca para harcandığını ifade eden Yeğin, Döğücü’nün akrabaları dışında belediyede AKP’li Meclis üyelerinin akrabalarının da işe alındığını, seçime 1 ay kala belediyenin 400-500 milyon lira gibi bir rakamla borçlandırıldığını, AKP'lilerin sponsorluklarla yakınlarını umreye ve ABD tatiline gönderdiklerini söyledi.

3 MİLYON 500 BİN LİRALIK BAKLAVA YOLSUZLUĞU

Belediyenin Şeyma Döğücü döneminde israf yaptığını söyleyen Yeğin, “1 Ocak'ta kilosunu 750 liradan 4750 kilo baklava almış adamlar. Bugün kilosu 500 lira. Alınan lokumun üzerinde AKP adayı Şeyma Döğücü'nün adının yazdığı kutuların parasını istiyorlar. Bu ilçenin parasını ona buna peşkeş çekenler bu ilçeye israfı öğrettiler” diye konuştu ve şöyle devam etti:

“İsraf, her AKP yöneticisinin birinci dereceden yakınını işe almaktır. Her meclis üyesinin akrabalarını işe almaktır. Her ilçenin önünden geçen adamı işe almaktır. İlçeye çalışanlarını göndermek israftır. İlçe başkanının altına verilen araba israftır. Hayali ihaleler israftır. Seçime 1 ay kala bu belediyeyi 400- 500 milyon borçlandırmak israftır. 3 ayda belediyenin 10 aylık bütçesini harcamak israftır. İsraf bunlardır kardeşim ya. Bu ülkenin parasını ona buna peşkeş çekenler bu ilçeye israfı öğrettiler."