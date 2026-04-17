AKP'li İzsiz'in hastane paylaşımına tepki yağdı: Yanıtları kapattı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen okul saldırılarında 10 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi de yaralandı.

Saldırılar gündemdeki yerini korurken, AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz tepkilere yol açan bir paylaşımda bulundu.

İzsiz sosyal medya hesabından hastane odasında olduğu bir fotoğraf paylaşarak, "Millete hizmet yolunda biraz yorgun düştük; dualarınızı eksik etmeyin" diye yazdı.

"BÖYLE BİR GÜNDE YAPMAYIN BARİ"

İzsiz'in paylaşımına çok sayıda kullanıcıdan tepki geldi.

İzsiz, gelen tepkilerin ardından paylaşımını yanıtlara kapattı.