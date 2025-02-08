AKP'li Kabaktepe Anayasa'yı önemsemedi: 2028'de Erdoğan'ı birinci turda başkan yapacağız

AKP İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, görevi Osman Nuri Kabaktepe'den devraldı. Burada konuşan Kabaktepe, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılında tekrar Cumhurbaşkanı seçileceğini savundu.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan eski İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, göreve seçilen Özdemir'i tebrik etti.

Kabaktepe, 2028 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birinci turda başkan yapacaklarını söyledi.

YASAYI ÖNEMSEMEDİ

Anayasa’nın 101. Maddesinde bir kişinin en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebileceği belirtiliyor:

“Anayasa’da hukukî statüsü, yetkisi ve görevi ile hukukî ve cezaî sorumluluğu yeniden düzenlenen ve artık Devletin başı ve münhasıran yürütme organı olan ve yürütme erkini tek başına kullanan cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olarak belirlendi. Bir kimseye en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilme hakkı verildi, Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesiyle TBMM üyeliği seçimi ile Cumhurbaşkanı seçiminin birlikte aynı gün yapılması kabul edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanının siyaset yapma yasağı kaldırıldı. Artık isterse Cumhurbaşkanı siyaset de yapabilir, partili de olabilir.”

Erdoğan, 2014 ve 2018'de iki kez Cumhurbaşkanı seçildi. Adaylık tartışmalarıyla geçen 2023 yılında yapılan seçimle ikinci dönemini tamamladığı ifade edilen Erdoğan'ın, TBMM erken seçim kararı almadıkça anayasa gereği üçüncü kez aday olması mümkün değil.

YENİDEN ADAYLIĞI HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?

Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) erken seçim kararı alması ya da anayasa değişikliği gerekiyor.

Muhalefet, Erdoğan'ın istediği koşullarda erken seçim yapılmasına karşı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "2,5 sene bizden, 2,5 sene onlardan" diyerek erken seçimin 2025 yılında yapılmasını istemişti. Meclis'in erken seçim kararı alması için 360 milletvekiline ihtiyaç var. Cumhur İttifakı şu anda bu sayıya ulaşamıyor.

Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin bir diğer seçenek Anayasa değişikliği.

Anayasa değişikliğini için 400 milletvekilinin oyuna ihtiyaç bulunuyor. Yine Anayasa değişikliğini referanduma götürmek için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın şu anda anayasa değişikliğini gerçekleştirebilecek ya da referanduma götürebilecek milletvekili sayısı bulunmuyor.