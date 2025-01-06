AKP'li kaynaklardan "DEM Parti heyeti Erdoğan ile görüşecek mi?" sorusuna yanıt: Olması gerekirse olur

DEM Parti heyetinin ziyaretleriyle ilgili tartışmalar sürerken AKP'li kaynaklar “Cumhurbaşkanı ile görüşme olur mu?” sorusunu yanıtladı. Kaynaklar, "O yönde bir çalışma yok. Sonuç itibarıyla bu biraz da siyasi partileri bilgilendirme amaçlı ziyaretler. Şu anda odaklandıkları Meclis ama sonrasında bir şey olması gerekirse olur” dedi.

28 Aralık 2024'te İmralı’da Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan ve siyasi partileri ziyaret sırasında heyete dahil olan Ahmet Türk, geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti. Heyet bugün de Gelecek Partisi, AKP ve Saadet Partisi’ne ziyarette bulundu.

Heyetin gerçekleştirdiği ziyaretler arasında 1 saat 20 dakika ile en uzun ziyaret AKP’ye yapılan ziyaret oldu.

DEM Partili heyeti, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ağırladı.

DEM Parti heyetinin ziyaretinin ardından AKP kurmaylar bir araya gelerek değerlendirme yaptı. Değerlendirme toplantısına Efkan Ala, Abdullah Güler, Ömer Çelik ile Özlem Zengin’in yanı sıra Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti ile görüşen AKP heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgi sunacak.

DEM Parti heyeti ile görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini ifade eden AKP'li kaynaklar, “DEM Parti heyeti bizden randevu talep ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bilgi verdiğimiz gibi, görüşmeye ilişkin de uygun bir zamanda kendisiyle görüşüp bilgi vereceğiz” ifadesini kullandı.

DEM Parti heyetinin ziyaretlerinin daha çok Meclis’te temsil edilen partilere odaklandığını belirten AKP'li kaynaklar, “Cumhurbaşkanı ile görüşme olur mu?” sorusuna, “O yönde bir çalışma yok. Sonuç itibarıyla bu biraz da siyasi partileri bilgilendirme amaçlı ziyaretler. Şu anda odaklandıkları Meclis ama sonrasında bir şey olması gerekirse olur” karşılığını verdi.

DEM PARTİ HEYETİ YENİ SÜRECE DESTEK İSTEDİ

Öte yandan, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’ni ziyaretlerde DEM Parti heyetinin, yeni sürecin başarıya ulaşması için destek istediği öğrenildi.

Ziyaretlerde, yeni sürecin 2013-2015 dönemindeki gibi akamete uğramaması için çok dikkatle yürütülmesi ve pozitif bir dil kullanılması konusunda görüş birliği oluşurken, iktidar partisinin de süreçle şeffaf bir tutum izlemesi ve muhalefet partilerini bilgilendirmesi gerektiği vurgulandı.

DEM HEYETİ YARIN ÜÇ PARTİYİ ZİYARET EDECEK

Öte yandan, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan heyet yarın saat 10.30’da TBMM’deki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, saat 13.00’te parti genel merkezinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı, saat 15.30’da TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret edecek.

Bu ziyaretlerin ardından DEM Parti’nin Edirne’de cezaevindeki Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Demirtaş’ı ziyaret tarihinin yarın netleşeceği öğrenildi. Demirtaş’a ziyaretin ardından DEM heyetinin geniş kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti heyetinin İmralı’ya ziyaretinin hafta sonu gerçekleşebileceği belirtiliyor.