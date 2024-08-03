AKP'li Kirişçi: Haniye'nin öldürülmesini kınamayanların köpek sevgisinden söz etme hakkı yok

AKP'li Vahit Kirişçi, katliam yasasına karşı çıkanları, "İsmail Haniye'yi kaybettik, bunu kınamayanların kalkıp da köpek sevgisinden, hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur" sözleriyle eleştirdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren yasayla ilgili konuştu.

Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği memleketei Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinden de bahsetti.

İki konuyu birbirine bağlayan Kirişçi, katliam yasasına karşı çıkanlara yönelik şunları söyledi:

"16 bini çocuk olmak üzere 40 bin kişinin katili olan Netanyahu'ya 'katil Netanyahu' diyemeyenlerin, İsmail Haniye'yi kaybettik, bunu kınamayanların kalkıp da köpek sevgisinden, hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur. "