AKP'li Kirişci'nin damadı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
AKP'li Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan, Ankara'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan (29), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde oturan Mehmet Özcan, dün gece saatlerinde banyoda düştü. Eşi tarafından hareketsiz bulunan Özcan, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kirişci, "Biricik evladım, damadım Mehmet Özcan vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balgat Merkez Camisi'nde kılınacak olup, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Mehmet'ime Allah'tan rahmet diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun" dedi.