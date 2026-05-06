AKP'li Leyla Şahin Usta, Cantürk Alagöz'ü savundu: Bu ülkenin madenlerini işlemek için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da siyasi partilerin grup başkanları ve başkanvekilleri gündeme ilişkin söz aldı.

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Türkiye'deki enflasyon rakamlarına karşı dünyanın farklı ülkelerinin enflasyon verilerini paylaştı. Ekmen, "Avro bölgesinde yıllık enflasyon yüzde 2,6 ile 3 arasında seyrediyor, bizde ise sadece nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18" dedi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yıllık enflasyonun yüzde 1,5, Makedonya’da yüzde 4,9, Yunanistan’da yüzde 3,9 olduğunu aktaran Ekmen, Papua Yeni Gine’de yıllık enflasyonun yüzde 4,1, Zimbabve’de yüzde 4,8, Kenya’da yüzde 5,6 ve Özbekistan’da yüzde 7,1 seviyesinde olduğunu aktardı.

"EKONOMİK PROGRAM BAŞARISIZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye’de açlık, yoksulluk ve enflasyonun vatandaşın temel gündemi haline geldiğini belirterek, enflasyonun düşmediğini, aksine artmaya devam ettiğini ifade etti. Emir, işçi, memur ve emeklilerin alım gücünün ciddi biçimde gerilediğini söyledi. Emekli maaşı ve asgari ücret üzerinden karşılaştırmalar yapan Emir, maaşların enflasyon karşısında eridiğini öne sürdü. Gıda enflasyonu ve et tüketimi verilerini de paylaşan Emir, Türkiye’de et tüketiminin OECD ortalamasının oldukça altında olduğunu belirterek bunun toplumsal refah ve çocuk gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

"EMEKLİDEN ESİRGEDİKLERİ PARAYI CANTÜRK ALAGÖZ'ÜN CEBİNE KOYDULAR"

Emir, pandemi dönemindeki aşı tedarik süreciyle ilgili olarak AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz hakkında iddialarda bulundu. Emir, aşı alımları ve dağıtım süreçlerinde aracılık ve yüksek kâr elde edildiğini, kamuya ait aşıların bir kısmının kullanılmadan imha edildiğini ileri sürdü. Emir, "Cantürk Alagöz'ün cebine 1 milyar dolar koydular, 1 milyar dolar; emekliden esirgedikleri parayı Cantürk Alagöz'ün cebine koydular. O Cantürk Alagöz milletvekili oldu, şimdi buraya gelmeye gerek görmüyor. Ama bakın, madenciliğe soyundu, Keymen İlaç, madencilik yapıyor. Giresun'da madencilik yapmış, Çatalağaç Deresi'ne madenden artık verilmiş, ÇED olumlu raporu iptal edilmiş, hiç umurunda değil, yedi kere yapmış, hiç umurunda değil, 2 milyon 500 bin lira ceza kesmişler, bununla övünüyorlar" diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı kapsamında sergilenen yerli ve millî savunma sanayii ürünlerine dikkat çekti. Usta, Türkiye’nin savunma sanayii alanında önemli bir üretim kapasitesine ulaştığını belirterek fuarda sergilenen sistemlerin ülkenin teknolojik gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

"ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GİTMEK BUDUR"

Usta, "Aydınlanmadan bahsedildi, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidilmekten bahsedildi. SAHA 2026'da ilk defa Milli Savunma Bakanlığımızın AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırımhan Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Ekran görebiliyor mu bilmiyorum ama bu füze üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok, tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz ama Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar" diye konuştu.

"STAR WARS'IN RENKLİ KILIÇLARIYLA BU İŞLER OLMAZ"

Usta, "Bu SAHA programımızla ilgili biz çalışırken CHP Gençlik Kollarının da Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla bir görselini de paylaşmak istiyorum. Kıymetli gençler, gelin, bunlarla uğraşmayın; gelin, SAHA 2026'yı siz de ziyaret edin; orada yapılan ürünlerimizle hep birlikte gurur duyalım, siz de bu çalışmalara ortak olun. Asıl güç, az önce gösterdiğim, Türkiye'nin yerli ve millî ürünleriyle yapılan gerçek mühimmatlarımızdır. Gelin, gençler siz de bu birlikteliğe, bu güce ortak olun diyorum. Bu Star Wars'ın renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz" ifadesini kullandı.

USTA'DAN EMİR'E ALAGÖZ YANITI: "ÇARPITMALARLA ORTAYA GETİRİLİYOR"

Usta, CHP'li Emir'in Alagöz hakkındaki iddialarına ilişkin olarak, "Defalarca bu konular gündeme getirildi, kendisi gerekli açıklamaları yaptı, daha öncesinde de defalarca bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldı ancak konular ısıtılıp ısıtılıp yeniden çarpıtmalarla ortaya getiriliyor. Bunun tek bir sebebi var, kendi hırsızlıklarını, yolsuzluklarını ve tacizlerini örtmek; baklava kutularında gelen rüşvet paralarını görünmez hâle getirmek, unutturmak, kapatmak. Bu gerçeklerin üstünü örtmek için bu kampanyalara, bu konuşmalara giriyorsunuz ancak bu millet her şeyin çok iyi farkında. Bu ülkenin madenlerini de işlemek için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu madenler işlenirken topraklarımızı korumak, çevreyi korumak bilinciyle hareket ettiğimizi de bir kere daha kamuoyuna saygıyla bildiriyorum. Bunları kabul etmeyeceğinizi biliyorum ama ben kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bunları söylemeyi bir görev biliyorum" dedi.

"A HABER KAMERASINI YOLLAYIN SİLİVRİ'YE ORADAKİ İDDİALARIN TEKER TEKER NASIL ÇÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜN"

Usta'nın sözleri üzerine ise Emir, "7 dolardan aldığını, 12 dolardan verdiğini, 200 milyon doz aldığını, 1 milyar dolarlık kâr ettiğini, o karla madencilik yaptığını, o madenleri defalarca mahkemenin durdurulması kararına rağmen işlettiğini ve sonuçta da onun için çerez parası sayılmayacak cezalarla aynı işletmelerinin aynı dereleri kirletmeye devam ettiğini söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Bunların tersini de söyleyecek haliniz yok. Bunu söyleyemedikçe de bize leke sıçratmaya çalışıyorsunuz. Oysa bakın, biz kendimize güveniyoruz, siz de kendinize güveniyorsanız, bir TRT kameramanını, bir A Haber kamerasını yollayın Silivri'ye oradaki iddiaların teker teker nasıl çürütüldüğünü görün" ifadesini kullandı.