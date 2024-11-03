AKP'li Lütfi Bayraktar: Bu iktidar olmasaydı 20 yıl yiyecek ekmek bulamazdınız

AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AKP 8'inci Olağan İlçe Kongresi'nde tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Bayraktar açıklamasında, "Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ama etrafınızı bir görün. Eğer bu iktidar başta olmasaydı, çevremizde sadece Libya, Irak, Suriye, Gazze olsaydı, bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız. Kıbrıs’ta yaşadık bunu. Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayini güçlendirmeseydi, bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ADIGÜZEL'DEN TEPKİ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Bayraktar'ın sözlerine tepki gösterdi.

"Vatan, ekmek kutsal kavramlar, ahlak da öyle" diyen Adıgüzel, "Vatanı yeşil Amerikan doları ve İsviçre bankalarındaki hesap defterleri olarak gören bir anlayış tabi ki bunlara AKP ile kavuşmuş olabilir. Fındık emekçisinin emeğini ve Fiskobirlik'in rantını bu işin ekmeğini yemek olarak görenler de buna AKP sayesinde kavuşmuş olabilir. Ama ahlak da kutsal bir kavram" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, şunları söyledi: "Milletvekili seçildikten sonra Fiskobirlik'in yakasını bırakmayıp 2-3 yerden maaş alcan, fındığı yabancı kartellere, kurumun gayrimenkullerini de elaleme peşkeş çekcen Ben Lütfi Bayraktar'ın yerinde olsam bırak konuşmayı, utancımdan sokağa çıkıp dolaşamam."