AKP'li Meclis Üyesi "Biz utanacak ne yapmışız" dedi CHP'li Başkan "Yerinizde olsam utanırım" diye karşılık verdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile AK Partili Meclis Üyesi Feride Kabadayılar arasında "utanma" tartışması yaşandı. Kabadıyılar'ın, "Biz utanacak ne yapmışız" sözlerine yanıt veren Çavuşoğlu, "22 yılın sonunda insanlar sosyal yardım kapılarında duruyorsa, insanlar artık geçinemiyorsa, bu memleket uyuşturucu bataklığına döndüyse, bu memlekette herkes sanal kumara girdiyse, ekranlarda her gün gaspçı, hırsız, tefeci, sanal kumarcı, rüşvetçi, fuhuşçu televizyon ekranlarından geçilmiyorsa, kadın cinayetleri bu noktaya kadar geldiyse, toplumda insanlar artık açlıktan dolayı intihar ediyorlarsa, iki ayda Denizli'de 40 kişi intihar ettiyse ben sizin yerinizde olsam geldiğim noktadan utanırım" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı Meclis toplantısında Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile AKP'li Meclis Üyesi Feride Kabadayılar arasında "utanma" tartışması yaşandı. Belediye bütçesinin sadece sosyal yardımlara harcandığını belirten Kabadayılar, "İki yıldır siz 'geçmiş şöyle yapmış böyle yapmış' diye anlatıyorsunuz. Her ay geçmişi konuşuyoruz, biz geleceği konuşalım. 2026'da yapacağınız projeleri gördük birçoğu sosyal tesisler. Bu bütçeyle sadece bunları yapıyorsak vay halimize. Yenidoğan yardımı dediniz kaç kişi aldı" diye sordu.

Kabadıyılar'a yanıt veren Çavuşoğlu, geçmiş dönemde yapılan yolsuzluk iddialarına ilişkin bütün belgelerin yargıya teslim edildiğini belirterek, "Biz başka şehirlerde yaşıyoruz herhalde. Ben sizin yerinizde olsam utanırdım" dedi. Kabadayılar'ın, "Biz utanacak ne yapmışız" diyerek tepki göstermesi üzerine Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"DENİZLİ'DE İKİ AYDA 40 KİŞİ İNTİHAR ETTİYSE BEN SİZİN YERİNİZDE OLSAM UTANIRIM"

"22 yılın sonunda insanlar sosyal yardım kapılarında duruyorsa, insanlar artık geçinemiyorsa, bu memleket uyuşturucu bataklığına döndüyse, bu memlekette herkes sanal kumara girdiyse, ekranlarda hergün gaspçı, hırsız, tefeci, sanal kumarcı, rüşvetçi, fuhuşçu televizyon ekranlarından geçilmiyorsa; sokaklarda insanlar ellerinde silah akşama kadar birbirlerini katlediyorlarsa, kadın cinayetleri bu noktaya kadar geldiyse, insanlar birbirlerine nefretle bakıyorlarsa, toplumda insanlar artık açlıktan dolayı intihar ediyorlarsa, iki ayda Denizli'de 40 kişi intihar ettiyse ben sizin yerinizde olsam geldiğim noktadan utanırım.

"SOKAĞA ÇIKTIĞIMDA ÇOCUĞUNA AYAKKABI ALAMAYAN O İNSANLARI GÖRDÜĞÜMDE UTANIRIM"

22 yılın sonunda toplumu bu hale getirdiyseniz... İnsanlar Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden bir küçük altın alabilmek için sıraya geçiyorsa, 7 bin çocuğun doğduğu yerde bin çocuk bunu alıyorsa ben verdiklerimden utanırım. Açlık sınırı 90 bin lira olan memlektte 22 bin lira asgari ücretle bu insanlar çalıştırılıyorsa ben utanırım. Ben olsam utanırım, siz utanır mısınız bilmiyorum. Ben o sokağa çıktığımda çocuğuna ayakkabı alamayan o insanları gördüğümde utanırım. Bir asgari ücret, bir ev kirası olduysa ben utanırım. Bu memleketin yüzde 1'i bu memleketin yüzde 99'unun gelirine sahipse ben utanırım. Bu memlekette ayağında donuyla gelip karun kadar zengin olanlar varsa ben utanırım. Biz sosyal belediyecilik yapacağız. Biz sizin düşündüğünüz gibi üst üste binalar yapmayacağız. 2023 yılında 170 liraya aldığımız malı 2025 yılında 135 liraya alıyorsak ben kendimden utanırım."