AKP'li Meclis üyesi, eylem yapan öğretmenleri hedef gösterdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi M. Birol Şahin’in, okullarda yaşanan felakete karşı öğretmenlerin yaptığı eylemleri hedef gösterdi. Şahin’in paylaşımına ilişkin açıklamada bulunan Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin, yapılan paylaşımın açıkça bir “provokasyon” olduğunu ifade etti.

M. Birol Şahin, Balıkesir’de eğitim emekçilerinin yapmış olduğu protestolarla ilgili yaptığı paylaşımda öğretmenleri hedef gösterdi. Şahin paylaşımında, “Bunlar öğretmenmiş. Bayrağı taşımaktan imtina edenlerin yetiştirdiği öğrenciden milletimize, devletimize hayır getirmeyeceği bunlardan belli. Bunları okullarımızda istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ”

Öğretmenleri hedef gösteren belediye meclis üyesinin paylaşımına Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin tepki gösterdi. Gürbüz Şahin, “Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı, toplumsal çürümenin had safhaya ulaştığı bir dönemden geçiyoruz. Gençliğin geleceksizleştirildiği, iş cinayetlerine kurban gittiği; eğitimden, gelecekten ve ekonomik refahtan payını alamadığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Eğitim emekçilerinin yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalıştığı, görevleri başında, öğrencileriyle birlikte hayatını kaybettiği bu süreçte; hem gençliğin içinde bulunduğu durumu tartışmak hem de eğitim alanındaki ekonomik, sosyal, siyasal ve statüsel sorunlara çözüm üretmek yerine, ülkenin ulusal değerleri üzerinden eğitim emekçilerine ve eğitim sistemine yönelik saldırılar kabul edilemez” dedi.

“MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Paylaşımın provokasyon amacı taşıdığını belirten şube başkanı Gürbüz Şahin şöyle konuştu:

“Eğitim emekçilerinin en temel, en demokratik ve en insani taleplerini dile getirmek için alanlara çıktığı ve toplumun geniş kesimlerinden destek gördüğü bir günde, bir siyasal figürün bu yönde açıklama yapması; eğitim emekçilerini hedef göstermek anlamına gelmektedir. Bu durum, yaklaşık 1 milyon 200 bin eğitim çalışanını ve 15 milyon öğrenciyi hedef haline getirmek demektir. Aynı zamanda bu ülkenin eğitim politikalarını, gençliğini ve geleceğini hedef almak anlamına gelir. Artık yeter. Bu ülkenin değerleri üzerinden insanları karşı karşıya getirmeye, provokasyon yaratmaya son verilmelidir. Bu ülkenin hassas değerleri ve kutsalları; emekçilere ve halka aittir, siyasetin aracı haline getirilemez. Bizler; güvenli bir gelecek, insanca yaşayacak bir ücret ve çocuklarımızın kimseye muhtaç olmadığı demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Okullarda şiddete, mobbinge, liyakatsızlığa ve çocuklarımızın geleceksizleştirilmesine ‘hayır’ demeye devam edeceğiz. Hiç kimse bizi bu yoldan alıkoyamaz. Demokratik bir Türkiye’nin inşası ve ekonomik refahın toplumun tüm kesimlerine yayılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımız bugün bir öğün ücretsiz yemeğe muhtaç durumdadır. Yıllardır bu konuda mücadele eden eğitim emekçilerinin taleplerine rağmen gerekli adımlar atılmamıştır. Çocuklarımızın en az bir öğün sağlıklı ve nitelikli yemeğe ulaşabilmesi devletin sorumluluğundadır.”