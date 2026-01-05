AKP'li meclis üyesinin "açlık sınırı" yorumu tepki çekti: "Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı"

Maltepe Belediye Meclisi ocak ayı toplantısının birinci birleşimi, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen’in Başkanlığı’nda Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda konuşan AKP'li Meclis üyesi Yusuf Özgün'ün açlık sınırıyla ilgili açıklaması büyük tepki çekti. Meclis kürsüsünde açlık sınırı ile ilgili eleştirilere yanıt veren Özgün, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ’ı hedef aldı.

Özgün, "Açlık diyorsunuz, Şükrü bey nerede? Boyu 160 cm sanırım. Kilosunun, 1.60’a göre diyelim bir 10 kilogram fazlalığı var. Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı" ifadelerini kullandı.

Özgün’ün ifadeleri büyük tepki çekti.

BAŞKAN KÖYMEN’DEN TEPKİ

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Özgün’ün vücut kitle endeksi üzerinden yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Yusuf bey bence konuşmanız bitti. Başka bir şey de bulamadığınız için de tek tek arkadaşlarımıza sataşıyorsunuz. Lütfen konuşmanız bittiyse yerinize geçin. Arkadaşın kişiliğini gördük. Yusuf Bey sizin özrünüzü de istemiyoruz" ifadelerini kullandı.