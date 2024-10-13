AKP'li Mehmet Metiner: Ankara-Öcalan görüşmesinde hiçbir sakınca bulmam

Siyasette 'yeni çözüm süreci' iddiaları tartışılmaya devam ederken eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, PKK lideri Abdullah Öcalan ile hükümetin görüşmesinde "hiçbir sakınca bulmadığını" söyledi.

Euronews Türkçe'ye konuşan Metiner, "AK Parti, Kürtlerin Irak'ın kuzeyindeki kazanımını kendi kazanımı olarak görmüş bir partidir ve Suriye için de benzer bir tutum benimseyebilir. Tabii ki Suriye'nin kuzeyinde de Irak'takine benzer otonom bir bölge oluşturulabilir. Suriye halkı bu karara varırsa Ankara asla itiraz etmez. Türkiye sadece Türklerin değil Kürtlerin de devletidir. Kürt kardeşlerimizin kazanımları bizi sadece memnuniyete sevk eder" değerlendirmesini yaptı.

Metiner, şöyle devam etti: "Burada yapılması gereken ayrım şu: Orada PKK silah zoruyla bir hükümranlık kurmuş durumda. Oranın yerleşik halkı olan Kürtleri bile sindirdiler. Orada PKK gibi düşünmeyen yüz binlerce Kürdün esaretiyle sonuçlanabilecek PKK devletine 'evet' demek kabul edilebilir bir davranış değildir. AK Parti'nin Kürt düşmanıymış gibi gösterilmesinden ivedilikle vazgeçilmesi gerekiyor."

"GÖRÜŞMEDE SAKINCA BULMAM"

Yakın dönemde Öcalan-Kandil hattında yaşanan gelişmelere dair bir bilgisinin olmadığını belirten Metiner, "Ankara ile Öcalan'ın görüşmesinde hiçbir sakınca bulmam" diye konuştu.

Metiner, şunları kaydetti: "Öcalan'ın bu süreçte, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye karşı kullanılan PYD'ye yönelik eleştirileri varsa bunu dile getirmesini faydalı bulurum. DEM siyasetinin yeni dönemde, ABD-İsrail ittifakı yerine Filistin ve Türkiye'nin yanında konumlanmasını anlamlı bulurum."

"ÖCALAN'IN ETKİSİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Metiner ayrıca, PKK'nin silah bırakmasında Abdullah Öcalan'ın bir etkisinin olacağını düşünmediğini de kaydederek şunları ifade etti:

"Çünkü Kandil'de bunun bir karşılığı yok. Bütün iplerin İsrail ve ABD'nin elinde olduğu bir PKK'dan bahsediyoruz. Ben silah bıraktırma odaklı bir sürecin başlatılmasının doğru olmayacağını, bunun karşılık bulmayacağını, PKK yönetimi istese bile bunu yapamayacağı kanaatindeyim. Siyasal iklim oluşmadan, sadece PKK'ya silah bıraktırmak üzerinden başlayacak bir süreç Türkiye'ye çok şey kaybettirir."

"ÖCALAN, KANDİL'LE GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, Kandil'deki örgüt yöneticileriyle görüştüğü ve "Silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi” dediği iddia edilmişti.

Gazeteci Amberin Zaman'ın Al-Monitor’de yayımlanan haberinde görüşlerini aldığı kaynaklar, Öcalan’ın PKK liderlerine “silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi” dediğini aktarmıştı.

Habere katkı sunan kaynaklar, görüşmenin 'sorunsuz' geçtiğini belirtirken Kandil'deki PKK kaynaklarının da “Yeni bir barış sürecinin başladığını söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez, Öcalan'ın Kandil'deki örgüt yöneticileriyle görüşmesine izin verildiğine yönelik iddialar hakkında konuşmuştu.

Bilmez, böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını ve 3.5 yıldır Abdullah Öcalan'dan haber alamadıklarını söylemişti.