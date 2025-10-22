AKP'li Menemen Belediyesi'nde “imar usulsüzlüğü" iddiasıyla savcılığa başvuruldu

AKP'li Menemen Belediyesi’nde “imar usulsüzlükleri” iddiaları yargıya taşındı. Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Uygar Kanmış ile AKP'li Belediye Başkanı Aydın Pehlivan arasında yaşanan gerginliğin ardından, yurttaşlar tarafından savcılığa başvuruldu.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasına ilişkin 7 yurttaşın Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı. Dilekçelerde, inşaatların “imar kanununa aykırı biçimde” yürütüldüğü iddia edildi.

"DEVLETİN MAKAMLARI USULSÜZCE KULLANILIYOR"

Yurttaşların suç duyurusu dilekçelerinde şunlar yer alıyor:

“Komşu parselimizde yapılan inşaat Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasa ve yönetmeliklerine aykırı olarak planlı alanlar imar yönetmeliği, 3194 sayılı imar kanunu ve ekleri ile yönetmeliklerine aykırı olarak yapılmaktadır. İzmir basınında son zamanlarda sürekli olarak imar usulsüzlükleri ile gündeme gelen Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen inşaat ruhsatı usulsüzdür. Zira projenin mimari, statik, elektrik, mekanik, jeoloji, jeofizik, geoteknik ve asansör gibi tüm projeler hakkında yüzlerce dava dosyası bulunan teknik bilgisi yetersiz bir lise mezunun tarafından imzalanmıştır. Belediyedeki memur mühendis ve mimarlar imzalamamıştır. Bu parselin tapu alanı 324 metrekaredir. Bölgemizin imar durumu taks 0.40 kaks ise 1.6 dır. Bu haliyle maksimum 600 metrekare inşaat alanı olması gerekirken bu parsele 1350 metrekare inşaat alanı verilmiştir. Bu durum ortada devletin makamlarında kimselerin usulsüz ve zimmet karşılığında devletin makamlarını kullandıklarını gösteriyor."

Suç duyurusunda, “Müteahhit firmalar vatandaşları tehditler ediyorlar. Benimde bulunduğum tüm komşu parsellere olan çekme mesafelerine uyulmadan, yol çekme mesafelerine uyulmadan haksız zenginleşmeye giderek fazladan bağımsız bölümler inşa edilmesine müsaade edilmiştir. Çocuklarım ve torunlarım artık evlerinde güneş göremeden yaşamak mecburiyetinde kalacaklar. Sokaklarımızda araç park yerleri kalmayacak. Çünkü Menemen Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bu rant ve yolsuzlukların merkezi haline gelmiştir” ifadeleri de bulunuyor.

Yurttaşlar, Menemen Belediyesi tarafından “rüşvet karşılığı ruhsat verildiği” öne sürerek şu taleplerde bulundu:

“Bu yapıya ait inşaat ruhsatı da tek bir kişi tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Bu yapı devletinin kanun ve kurallarına uygun yapı inşa eden vatandaşları olarak bizlere haksızlıktır. Kanunsuzluktur. Bu kadar küçük bir parsele binlerce metrekare inşaat alanı neden ve niçin verilmiştir? Bu ilçede rüşvet karşılığı bu tür yapılara belediye tarafından ruhsat verildiği iddiaları her yerde konuşuluyor. Bu yapının imar planlarına göre incelenerek ivedi olarak durdurulmasını yapı denetim ve ilgili belediye yetkilileri hakkında yasal işlem başlatılmasını arz ve rica ederim.”

NE OLMUŞTU?

Menemen’deki imar tartışmaları, önceki haftalarda CHP’li Meclis Üyesi Uygar Kanmış’ın meclis toplantısında AKP'li Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a yönelik imar planının uygulanmadığını ve 20 dairelik yere 140 daire inşa edildiğini öne sürerek, "babanızın hayrına izin vermiyorsanız rüşvet var demektir" sözleriyle başlamıştı.