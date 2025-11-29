AKP'li Menemen Belediyesi’nde 48 taşınmaz daha satışa çıkıyor: Çocuk parkı da listede

AKP'li Menemen Belediyesi, hizmetlerinden çok taşınmaz satışlarıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Aydın Pehlivan'ın göreve geldiği günden bu yana milyonlarca metre karelik tarım arazisinin satışa çıkarıldığı Menemen Belediyesinde 2026 yılı tahmini bütçesi 7 milyar 674 milyon lira olarak kabul edilmişti.

Evrensel'den Ramis Sağlam'ın haberine göre, Meclis üyeleri bütçeyi "tutmayacak rekor bütçe" olarak değerlendirse de 2026 yılı tahmini bütçesinde gelir kaynaklarının aslan payı "taşınmaz satışları" olacağına dikkat çekilmişti.

Belediyeden yapılan ilana göre yılın son satışı 16-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Satışa çıkarılan alanlar içinde arsa, tarla mesken ve çocuk parkı da olduğu ortaya çıktı.

ÇOCUK PARKI DA SATILIYOR

Menemen Belediyesi'nin satışa çıkardığı 48 taşınmazdan biri de Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan çocuk parkı.

Seçim öncesinde yenilenen ve yeni oyun gruplarıyla donatılan parkın bulunduğu alanın imar planında "park" değil, "ayrık nizam 4 katlı konut alanı" olarak göründüğü öğrenildi.



Satışa çıkarılan, Ahıhıdır, Ayvacık, Belen, Çavuş, Emiralem, Kasımpaşa, Koyundere, Maltepe, Seyrek, Tülbentli, Türkeli, Ulucak ve Yanık mahallerinde bulunan taşınmazların toplam 3 bin 615 metrekarelik arazinin satış ihalesinden, belediyenin kasasına 517 milyon 86 bin 620 TL girmesi bekleniyor.