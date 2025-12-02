AKP'li Mesut Özil: "Telefonumdaki en ünlü kişi Erdoğan"

AKP MKYK Üyesi Mesut Özil, partisinin Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından AKP Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlenen “Kütüphane Sohbetleri” etkinliğinde konuştu.

Almanya’da büyüdüğünü hatırlatan Özil, şu ifadeleri kullandı: “Bunu birebir yaşamış biri olarak çok iyi biliyorum. Almanya’da ne kadar başarılı olursanız olun sonuçta ‘Türk’ olarak görülüyorsunuz. Türkiye’ye geldiğinizde de bu kez ‘Almancı’ muamelesi yapılıyor. Bu gerçekten üzücü.”

Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’de yaşamayı uzun yıllardır istediğini söyleyen Özil, “17-18 yaşımdan beri hedefim buydu, çok şükür nasip oldu” dedi.

Almanya’da ülkeyi başarılı bir şekilde temsil ettiğini belirten Özil, gurbetçilerin Türkiye ile bağının güçlü olduğunu vurgulayarak, “Biz seve seve geliyoruz. Asıl mesele o bağı zedelememek” görüşünü paylaştı.

Özil, Erdoğan'la ilgili soruya ise şu ifadeleri kullandı: “Almanların Türklere karşı hâlâ üstten bakan bir tavrı var. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle Almanya, Hollanda ve Belçika’daki Türk toplumuna bir özgüven, güçlü bir devlete ait olma hissi aşıladı. O birlik ruhunu uyandırdı, desteğini hiç eksiltmedi.”

Eski futbolcu ayrıca, "Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?" sorusuna "Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan" diyerek cevap verdi.

"KİMLİK ÖNEMLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

Futbolcuğu döneminde Türkiye Milli Takımı yerine Almanya'yı seçen Özil o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Hayatımda Türkiye'den daha fazla zamanı İspanya'da geçirdim, o zaman ben Almanya-Türkiye kökenli bir İspanyol muyum, yoksa İspanyol bir Almanya-Türkiye kökenli mi? Neden her zaman sınırlarla düşünüyoruz? Ben bir futbolcu olarak değerlendirilmek istiyorum ve futbol uluslararasıdır. Ailenin kökleriyle bir ilgisi yoktur.”