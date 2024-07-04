AKP'li Metin Külünk'ten pazar ziyaretinde AKP'ye eleştiriler: Vatandaş sonuna kadar haklı

AKP'li Metin Külünk, pazar ziyaretinde emekli bir yurttaşın fiyatlara tepki gösterdiği açıklamalarından sonra AKP'ye eleştirilerde bulundu. Külünk, "20 yıldır bizi omuzlarında taşıyan insanların derdine çare olamıyorsak, bu vatandaşlar sonu kadar haklıdır" dedi.

Eski AKP Milletvekili Metin Külünk, pazar ziyaretinde AKP'ye eleştirilerde bulundu.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri yakınında bulunan Metin Külünk, sokak röportajında partisini eleştirdi.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çarşamba Pazarı'nı ziyaret eden Külünk, Ben Soruyorum TV adlı YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Külünk'ün ziyareti sırasında emekli bir yurttaş, pazardaki fiyatlara tepki göstererek "Soygun yapılıyor. Hep AK Parti'ye oy veriyordum, bu kez vermedim, iktidardan düşene kadar da vermeyeceğim" dedi.

KÜLÜNK: VARANDAŞ HAKLIDIR

Bunun üzerine Metin Külünk, emeklinin haklı olduğunu ifade etti.

Külünk, şunları söyledi: "Kusura bakma AK Parti döneminde servetlerine servet katmışların çocukları boğazda bir kafede oturdukları zaman 10 bin lira kahve parası verip kalkıyor ya da bir aile restoranda bir yemeğe 15 bin lira veriyorsa ve bunlar dünün yoksulları bugünün şımarıklarıysa, bu hareketi omuzlarında taşıyanlar eğer pazarda alışveriş yapmak için akşam fiyatların düşeceği saati bekliyorsa, 20 yıldır bizi omuzlarında taşıyorsa, biz de bunu görüp bu insanların derdine çare olmak için adım atmıyorsak, bu vatandaş sonuna kadar haklıdır."