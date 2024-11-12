AKP'li Metiner, Bahçeli'nin çağrısına destek verdi; Öcalan ve Demirtaş'a işaret etti

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak'ta yayımlanan bugünkü yazısında Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a işaret eden Metiner, "Yol yakınken herkesi yeniden düşünmeye çağırıyorum. Sayın Bahçeli’nin çağrısı karşılık bulmalıdır" dedi.

Metiner, şöyle devam etti: "Öcalan hâlâ 'demokratik cumhuriyet' projesinin arkasında duruyorsa çıkıp Sn. Bahçeli’nin önerisi doğrultusunda çağrı yapmalıdır. Öcalan’ın bu yönde bir irade beyanı varsa şayet, Sn. Bahçeli’nin dediği doğrultuda konuşması vakit geçirilmeden sağlanmalıdır."

"Öcalan Sn. Bahçeli’nin öngördüğü çerçevede çağrıda bulunur ve Demirtaş gibi etkili siyasi aktörler de buna desteğini kararlılıkla açıklarlarsa yeni bir süreç başlar" diyen Metiner, "Kandil-DEM buna direnirse kaybeder. Bu ülkenin Kürtleri artık kalıcı bir çözüm istiyor. Türkleri de" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda DEM Parti Grubu ile tokalaştı.

Bahçeli, DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" dedi.

15 Ekim'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 22 Ekim'deki Meclis Grup Toplantısında yaptığı çağrısında ise şunları söyledi: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."

Bahçeli, MHP'nin 5 Kasım'daki TBMM Grup Toplantısı'nda, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim tarihinde PKK lideri Abdullah Öcalan ile cezaevinde görüşmüştü.

Ömer Öcalan'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan, mesajında şunları kaydetti: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."