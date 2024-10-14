AKP'li Midyat Belediyesi'nde 60 milyon TL’lik vurgun iddiası: İnceleme başlatıldı

Mardin'in AKP’li Midyat İlçe Belediyesi’nde başkan Veysi Şahin’in seçim döneminde yaptığı harcamaların yanı sıra Midyat Kültür Festivali ile imar alanında yapılan bazı harcamaların ödemesi yapılmadı.

MA'nın haberine göre; bunun üzerine yapılan incelemede belediye kasasından söz konusu harcamalar için yaklaşık 60 milyon TL alındığı ortaya çıktı.

Daha sonra harcamalardan sorumlu İmar İşleri Müdürlüğü’nde görevli Abdullah A., Belediye İştiraki Müdürü Ahmet C., Belediye Başkanı Veysi Şahin’in Özel Kalem Müdürü Halil P. ile Muhasebe yetkilisi Maşuk C., açığa alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bahsi geçen isimlerin kasadan çıkardıkları parayı sanal para sistemlerine yatırdıkları ve kaybettikleri iddia edilirken, belediye tarafından yapılan şikayet üzerine inceleme başlatıldı.

Olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Mülkiye Müfettişleri’nin de belediyede inceleme başlattığı öğrenildi.