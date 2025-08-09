AKP'li Milletvekili Erkan'dan 'diploma' açıklaması: Şahsımı hedef alan iddialar asılsızdır

AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunarak karalama kampanyasına maruz bırakıldığını iddia etti.

Eğitim geçmişine ilişkin bilgiler paylaşan Erkan, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı’nı, 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı’nı, 2020 yılında ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı’nı tamamladığını aktardı.

Erkan, ön lisans eğitimini Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde 4 yıllık programa tamamladığını, diplomada herhangi bir geçerlilik sorunu olmadığını ancak pandemi nedeniyle derslerin Türkiye’de verilmesi sonucu denklik sürecinin henüz bitmediğini söyledi.

Erkan, şunları kaydetti: Ortada yeni bir özgeçmiş düzenlemesi yapılmamış, yalnızca mevcut bilgilerden biri geçici olarak çıkarılmıştır. Siyaset; dürüstlük, saygı ve sağduyu çerçevesinde yapılmalıdır. Manipülatif saldırılar, siyasetteki yetersizliklerini gizlemek isteyenlerin başvurduğu etik dışı yöntemlerdir. Şahsımı hedef alan iddialar asılsızdır ve tamamen siyasi manipülasyon amacına yöneliktir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına ilgili tüm makamların hassasiyet göstermesini rica ediyorum."

Son günlerde sosyal medyada şahsıma yönelik yapılan paylaşımlar, tamamen asılsız suçlamalarla oluşturulmuş maksatlı bir karalama kampanyasının parçasıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve gerçeklerin anlaşılması adına şu açıklamaları yapmak istiyorum:



2005 yılında Anadolu… — Necmettin ERKAN (@NecmettinErkan_) August 9, 2025

NE OLMUŞTU?

Sahte diploma skandalına ilişkin tartışmalar sürerken AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın biyografisinden sınavsız diploma veren Balkan Üniversitesi’ni çıkarması dikkat çekmişti.

Erkan'ın, eski biyografisinde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi hukuk alanında tamamladığı görülüyordu. Erkan’ın, güncellenen biyografisinden "Balkan Üniversitesi" ifadesi çıkarılmıştı.