AKP'li milletvekili, oğlunun adının geçtiği soruşturma nedeniyle partisinden istifa etti

Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun adının geçtiği bir adli soruşturma nedeniyle AKP'den istifa etti.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Zenbilci, "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir" ifadelerine yer verdi.

Soruşturma sürecinin partisine zarar vermemesi için istifa kararı aldığını belirten Zenbilci, "Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum" dedi.

Zenbilci'nin paylaşımı şöyle:

"Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum."

Zenbilci, istifa kararının ardından sosyal medya hesabını kapattı.