AKP'li milletvekili sahte diploma skandalından sonra biyografisini değiştirdi
Sahte diploma skandalına ilişkin tartışmalar sürerken AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, biyografisinden sınavsız diploma veren Balkan Üniversitesi’ni çıkardı. Erkan’ın biyografisine ilişkin yeni metinde yalnızca Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğu bilgisi yer aldı.
AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, "sınavsız diploma veren üniversite" iddiası ile gündeme gelen Balkan Üniversitesi'ni biyografisinden sildi.
Türkiye, günlerdir sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor. İçişleri Bakanlığı’nın 'çökertildiğini' duyurduğu bir çete, e-imzaları kopyalayarak e-Devlet sistemine sızdı ve para karşılığında sisteme resmi üniversite diplomaları işledi.
Her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı skandalın ardındna AKP’li milletvekilinin biyografisindeki değişiklik dikkat çekti.
BALKAN ÜNİVERSİTESİ'Nİ BİYOGRAFİSİNDEN SİLDİ
halktv.com.tr'de yer alan habere göre, AKP Kırşehir milletvekili Necmettin Erkan'ın, eski biyografisinde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi hukuk alanında tamamladığı görülüyordu. Erkan’ın, güncellenen biyografisinden "Balkan Üniversitesi" ifadesi çıkarıldı.
Yeni metinde Erkan’ın yalnızca Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğu bilgisi yer aldı.
'Sınavsız diploma veren üniversite' iddialarıyla gündeme gelen Balkan Üniversitesi, sahte diploma soruşturması kapsamında tartışmaların merkezinde yer almıştı.