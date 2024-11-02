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AKP'li Milletvekili Uluay, kalp krizi geçirdi

AKP'li Milletvekili Halil Uluay, partisinin ilçe kongresine katılmak için gittiği Kastamonu'da kalp krizi geçirdi. Uluay'a kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldı.

Güncel
  • 02.11.2024 10:47
  • Giriş: 02.11.2024 10:47
  • Güncelleme: 02.11.2024 10:50
Kaynak: DHA
AKP'li Milletvekili Uluay, kalp krizi geçirdi
Fotoğraf: DHA

AKP Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Partisinin Taşköprü İlçe Kongresi'ne katılmak üzere memleketi Kastamonu'da bulunan Uluay, dün akşam (1 Kasım) saatlerinde rahatsızlandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Uluay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Hastanenin koroner yoğun bakım servisine kaldırılan Uluay'ın tedavisi sürüyor.

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