AKP'li milletvekilinin kardeşinden gazeteciye silahlı saldırı: İki yaralı

AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın kardeşi Harun Çalkın, abisi aleyhine haber yaptığı gerekçesiyle bir internet sitesinin yöneticisine silahlı saldırı düzenledi.

Sözcü'den Altan Sancar'ın haberine göre, saldırıda sitenin genel yayın koordinatörü Muhammed Halitoğlu ile birlikte bir kişi yaralandı. Çalkın silahıyla polise teslim oldu.

Yaralanan Halitoğlu ve tesadüfen orada bulunan Hüseyin Altunbey, Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kurşunun kemiği kırması nedeniyle ameliyata alınan Halitoğlu’nun tedavisi devam ediyor.

Muhammed Halitoğlu

"SALDIRI BİLEREK YAPILDI"

Çalkın’ı siyasi sebeplerle eleştirdiği için saldırıya uğradığını iddia eden Halitoğlu, "Kardeşi bana yaklaşarak ‘Senin burada ne işin var’ dedikten sonra ateş açtı. Manevra yaparak bazı kurşunlardan kurtuldum, ama biri ayağıma saplandı ve kemiği kırdı. Kendisi de daha sonra gidip teslim olmuş. Ama ne yazım ki yerel medya olayı bilmesine rağmen yazmadı. Bugün düğünüm vardı, bunun için geldiğimi biliyorlardı. Bilerek bu saldırı yapıldı. Düğünümüzü de erteledik" dedi.

Çalkın ile Halitoğlu arasındaki gerilimin nedeninin "Kars'ın Sesi" isimli internet gazetesinde Adem Çalkın aleyhine yapılan haberler olduğu öğrenildi. Çalkın polise verdiği ifadesinde genel yayın koordinatörü Muhammed Halitoğlu’nun kendisine ve ailesine hakaret ettiğini iddia etti.