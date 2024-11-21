AKP'li Miroğlu, bilimsel düşüncenin önündeki en büyük engeli buldu: Kemalizm!

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, kemalizmin bilimsel düşüncenin önündeki en büyük engel olduğunu iddia etti.

Muazzez İlmiye Çığ’ın yaşamını yitirmesi ardından tartışmalı çalışmaları ve yaşamı gündem olurken, Miroğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orhan Miroğlu, yaptığı değerlendirmede "kemalizmin bilimsel düşününcenin önündeki en büyük engel olarak varlığını sürdürdüğünü" savundu.

AKP'li Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yazıda ifade edildiğinin tersine, Türk Tarih Tezi’nin şekillendirdiği siyasi ortam ve devlet anlayışı, birçok isyan ve ayaklanmaya yol açtı ki Türkiye bugün “ son isyanı” sona erdirmenin çareleriyle meşgul.

Bu tarih tezi Kürt kimliğinin inkarı üzerine inşa edildi. İnkar çok geçmeden Sümerler’in Türk değil Kürt olduğu yani bir karşıt tez olarak “Kürt Tarih Tezi” inşasına yol açtı.Öncü ideologlarından biri ise, Öcalan’dan başkası değildi. Bu tezlerin çarpışması ve kullanılması sonucu onbinlerce insan hayatını kaybetti.

Stalin dönemiyle “zarar- ziyan” bakımından elbette kıyaslanamaz. Ama yarattığı sonuçları teze karşı çıkanların itibarsızlaştırılmasından ibaret sanmak da olup biteni anlamaya yetmez. Stalinizm sona ereli yıllar yıllar oluyor. Ama Türk Tarih tezinin inşasını mümkün kıldığı kemalizm, bilimsel düşüncenin önündeki en büyük engel olarak varlığını sürdürüyor. Şiddet sarmalından kurtulamayan Kürt kimliğine saygının hayata geçirilmesinin, Daron Acemoğlu gibi bilim insanlarına tahammülsüzlüğün sebebi “Türk Tarih Tezi”yle inşa edilen kemalizm değilse nedir?!"