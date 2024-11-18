AKP'li Miroğlu'ndan partisine eleştiri: "İstişare mekanizmalarının işlediği dönemler geride kaldı"

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, "Teşkilatların siyasi görüş ve iradelerinin kayda alındığı, milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin görüşlerine başvurulduğu, istişare mekanizmalarının kimseyi dışarda bırakmaksızın işlediği dönemler geride kaldı" dedi.

Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'nin başta Kürtlere yönelik politikaları başta olmak üzere partisinin işleyişi ve yerel yönetimi ile ilgili bir dizi eleştiriler yaptı.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'in paylaşımı alıntılayan Miroğlu, partisinin son seçimlerde oy kaybetme nedeniyle ilgili "Yereldeki siyasi iradeyi yer yer ve kimi illerde ise sıfırlayan bu jakobenizmin gelip, tarihin bu en kırılgan sürecinde, siyasi işleyişe ve sürece egemen olmasıdır" sözleirne yer verdi.

ATANAN AKP İL BAŞKANLARI

AKP'de teşkilatların siyasi görüş ve iradelerinin kayda alındığı, milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin görüşlerine başvurulduğu, istişare mekanizmalarının kimseyi dışarda bırakmaksızın işlediği dönemlerin geride kaldığını belirten Mirgoğlu, "Öyle ki atanan kimi il başkanlarının kimin/ kimlerin tercihinin dikkate alınarak ve hangi kriterlerle atandığı sorusuna bir tek cevap dahi bulmak, Trump’ın ABD’yi ve dünyayı nasıl yöneteceği sorusuna cevap bulmaktan daha zor" dedi.

Söz konusu işleyişin AKP'de görev alan Kürtleri olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Miroğlu, ayrıca, DEM Parti'nin siyasi eylem ve aktiviteleriyle AKP'li Kürtleri muhafazakar olsun veya olmasın etkilediğini ifade etti.

Miroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Bu bir ‘zihin’ olmanın ötesinde on yıldır denen siyasi bir tecrübe olarak çoktan tarihe geçmiş bulunuyor. AK Partinin girdiği son seçimlerde kan kaybetmesinin en önemli sebeplerinden biri, yereldeki siyasi iradeyi yer yer ve kimi illerde ise sıfırlayan bu jakobenizmin gelip, tarihin bu en kırılgan sürecinde, siyasi işleyişe ve sürece egemen olmasıdır.

Teşkilatların siyasi görüş ve iradelerinin kayda alındığı, milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin görüşlerine başvurulduğu, istişare mekanizmalarının kimseyi dışarda bırakmaksızın işlediği dönemler geride kaldı. Öyle ki atanan kimi il başkanlarının kimin/ kimlerin tercihinin dikkate alınarak ve hangi kriterlerle atandığı sorusuna bir tek cevap dahi bulmak, Trump’ın ABD’yi ve dünyayı nasıl yöneteceği sorusuna cevap bulmaktan daha zor!

Bu işleyiş, bilhassa AK Parti’de siyaset yapan Kürtler’i olumsuz yönde etkiliyor. Bu etkilenme Batı’da ve Doğu’da DEM tabanıyla iç içe yaşayan- bu sosyolojik bir gerçeklik- AK Parti’nin Kürt seçmenini genel seçmen davranışından farklı davranışlara ve düşünme biçimlerine sevk ediyor. DEM’in siyasi eylem ve aktiviteleriyle her geçen gün güçlenen farklı bir “ulusal psikoloji” AK Partili Kürtleri de, muhafazakar olsun/olmasın etkilemeye devam ediyor. Bu atmosferi, Siyasete ‘steril’ teşkilatlar ve siyaset alanı oldukça daralmış milletvekilleriyle normalleştirmek mümkün değildir ve bu gerçek herkesi düşündürmelidir!

"SİYASİLER GÖREVLERİNİ YAPMALI"

Not: Bu söylediklerim CHP’yi hiç ilgilendirmiyor, çünkü CHP’nin Kürtlerle yeni bir siyasi tecrübe yaşamak arzusu yok! CHP’yi yönetenler AK Parti’yi devirmek için Kürtler’in sadece oyuna talipler ve bunun için de görüldüğü gibi Mardin’e, ve Edirne’ye bir iki ziyaret yapmayı yeterli görüyorlar!

Davul AK Partinin omuzlarında, ve tokmağa doğru vurulmazsa, hesap edilemeyen bir zamanda, askeri darbelerin dahi ‘çare’ haline geleceği bir Türkiye’yle karşı karşıya kalınması hiç sürpriz olmaz! Bir 12 Eylül belgeseli yapıyorum ve işim gereği arşivlere epey zaman harcıyorum. Kenan Evren’in “siyasetçilerin görevlerini yapmadıklarına ve demokrasiyi raydan çıkardıklarına” dair sıraladığı darbe gerekçelerini ihtiva eden çeşitli konuşmalarını dinledikçe, ‘ yine mi ‘ demekten kendimi alamıyorum doğrusu!

Siyasiler görevlerini yapmalı ve demokrasi treninin raydan çıkmaması için sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Demokrasi ve sivil siyasetin raydan çıkmasının bedeli TBMM’yi bir iki yıllığına kapatmakla ödenmez bu defa, bedeli, bu defa bölünme dahil çok ama çok ağır olur!"