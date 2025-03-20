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AKP'li Mücahit Birinci'nin skandal paylaşımı tepki çekti

Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Güncel
  • 20.03.2025 23:52
  • Giriş: 20.03.2025 23:52
  • Güncelleme: 21.03.2025 01:31
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Mücahit Birinci'nin skandal paylaşımı tepki çekti

Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Birinci, X hesabından "Sayın Cumhurbaşkanım; Bir emrinize bakarız" dedi.

Paylaşımına tepki yağan AKP'li Birinci, ikinci bir skandal paylaşım yaptı.

Birinci ikinci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok rahatsız olanlar, hoplayanlar olmuş.

O zaman tekrar edeyim:

Sayın Cumhurbaşkanım;

Bir emrinize bakarız!”

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