AKP'li Murat Kurum, Erdoğan'ın 'Hatay' itirafını savundu

Erdoğan'ın “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez” sözlerini savunan Cumhur İttifakı'nın AKP'li İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Yerel yönetimlerin merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği budur" dedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, başkan Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Bir basın mensubunun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ile ilgili konuşması hakkındaki sorusuna yanıt veren Kurum, "Yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyükşehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği budur. Uyum ve ahenk arkadaşlar, bu şehir hepimizin, bu ülke hepimizin." dedi.

Kurum, Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp binasında İstanbul Başakşehir Futbol Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Görüşme sonrası Gümüşdağ ve Kurum, birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi.

"HATAY SÖZLERİNE İSTANBUL'LA YANIT"

Bir gazetecinin, Erdoğan'ın "Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez" sözlerini hatırlatması Kurum, şunları söyledi:

"Burada maksat şudur değerli arkadaşlar; yani, siz öncelikle İstanbul'un sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileneceksiniz. İstanbul'un sorunlarını çözmek adına birliktelik yapmanız gerekiyorsa, her kurumla, her bakanlıkla, her türlü siyasi iradeyle masada oturursunuz, konuşursunuz ve bu sorunları çözmek için de İstanbul adına bu mücadeleyi verirsiniz. Şimdi, bu anlayış İstanbul'a bir şey kaybettirmez. Bu anlayış İstanbul'a hizmet İstanbul'a gençlerin oynayacağı alanların inşasından tutun da her türlü organizasyonu, İstanbul'a değeri ve katkıyı daha da arttıracak bir hale getirebilirsiniz. Bu manada yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyükşehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği budur. Uyum, ahenk arkadaşlar, bu şehir hepimizin, bu ülke hepimizin."

‘BANA OY VERMEZSEN CANINI BİLE KURTARMAM’

Erdoğan, Hatay’daki aday tanıtım toplantısında, "Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez" demişti.

CHP Adalet Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Erdoğan’ın sözlerine sert yanıt vermişti.

Gökçen, şunları söylemişti:

“Vatandaşı tehdit eden, ‘Bana oy vermezsen canını bile kurtarmam’ diyen tam bir kötülük. Üstelik büyük depremin yıl dönümünde depremzede seçmenin iradesini gasp ederken, anayasal sistemi temelinden dinamitlerken yapılan bir kötülük. Bu nefretin farkındayız ve başka bir yol olduğunu biliyoruz. Bütün engellemelere karşı kendi iradesine sahip çıkan milyonlarca insan var bu ülkede. Kaybettiğimiz bütün insanlarımızı saygıyla anarken büyük depremlerle olduğu kadar, büyük kötülüklerle de bir arada mücadele etmemiz gerektiğini hatırlıyoruz.”